سورية تنضم لعضوية الاتحاد الآسيوي لرياضة الجوجيتسو وتتسلم شهادة الاعتماد الدولية

تشرين:

شارك رئيس الاتحاد العربي السوري للفنون القتالية عدنان المصري وعضو الاتحاد ثائر شيخ حسين في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لرياضة الجوجيتسو الذي عقد على هامش فعاليات النسخة الثامنة لبطولة آسيا للجوجيتسو التي تقام منافساتها حالياً في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وتم خلال الجلسة استعراض ما نُفِّذَ خلال الفترة الماضية من بطولات وفعاليات، وخطة نشاط الاتحاد للسنوات القادمة والمشاريع التي ينفذها الاتحاد الآسيوي لدعم نشر رياضة الجوجيتسو في القارة الآسيوية .

وتم خلال الاجتماع أيضاً كما ذكر المصري اعتماد الجمعية العمومية انضمام سورية إلى عضوية الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو واستلام شهادة الاعتماد من الاتحاد الدولي للعبة، مشيراً إلى أن الاتحاد الآسيوي سيقدم خلال الفترة القادمة كل ما يلزم لدعم ونشر اللعبة في سورية.

وفي السياق نفسه أعاد الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو انتخاب عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيساً للاتحاد لدورة انتخابية جديدة بالتزكية، وانتخاب فهد علي الشامسي في منصب الأمين العام للاتحاد الآسيوي، وتعيين تاكاماسا وأتانابي نائباً للأمين العام للاتحاد، وطارق البحري في منصب أمين الصندوق.