تقصير في تنفيذ خطة استصلاح الأراضي في القنيطرة

القنيطرة – محمد الحُسَين:

عزا مدير فرع استصلاح الأراضي في القنيطرة المهندس عبد الحليم الصلخدي التقصير في تنفيذ خطة استصلاح الأراضي إلى قلة عدد سائقي البلدوزرات، وقدم آليات الاستصلاح، حيث يزيد عمر بعضها على أربعين عاماً، ما يجعلها عرضة للأعطال الكثيرة المتكررة، وتحتاج إصلاحات متوالية باهظة الثمن، ناهيك بالارتفاع الكبير لقطع الغيار، لافتاً إلى توقف عمليات الاستصلاح لمدة تزيد على شهرين بأوامر وزارية عند ارتفاع أسعار المحروقات.

وأفاد الصلخدي بأن خطة الاستصلاح للفرع بلغت العام الماضي /1000/ دونم في /15/ قرية في الريف الجنوبي من المحافظة، وللأسباب التي ذُكرت تمّ استصلاح /406/ دونمات فقط، وهناك /250 / دونماً منها تحتاج التمشيط النهائي، موضحاً أن الأراضي التي لم يتم استصلاحها ستلحظ في خطة هذا العام والتي تبلغ /1000/ دونم من الأراضي المحجرة غير الصالحة للاستثمار الزراعي في قرى الريف الجنوبي في المحافظة.