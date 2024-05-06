داعل يتصدر ويتأهل بجدارة إلى الدرجة الأولى لأول مرة 

تشرين- هيثم العلي:

تأهل رسمياً نجوم فريق نادي داعل لكرة القدم “فئة الشباب” إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بكرة القدم بعد تصدره المجموعة الجنوبية بأربع نقاط، وذلك تعادله مع نادي أبو حردوب من دير الزور في آخر مباريات التجمع النهائي “أبطال المحافظات” في المباراة التي أقيمت في دمشق، وسبقه فوزه على نادي معضمية الشام بهدفين من دون رد.

وفي العودة لمجريات الأحداث في اللقاء كان فريق داعل أفضل من أبو حردوب خصوصاً في نقل الكرات بين صفوفه والانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وشكل لاعبو داعل خصوصاً من الأطراف ازعاجاً دائماً لدفاعات “أبو حردوب” لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي وبهذه النتيجة تصدر المجموعة بجدارة.

رئيس نادي داعل أمجد الشرع قال لـ”تشرين”: قدمنا مباراة من أفضل المباريات التي لعبناها منذ بداية الدوري، ونتيجة اللقاء لا تعكس مجريات اللعب، وما جرى بالملعب لسيطرة مستمرة لفريقنا، افتقد لاعبونا للمسة الأخيرة والتسرع وعدم التوفيق في كثير من الكرات، وهذا حال كرة القدم .

وبالشوط الثاني تابع فريقنا أفضليته وأهدر العديد من الكرات لينتهي اللقاء بالتعادل، وبهذه النتيجة ضمنا صدارة المجموعة وتأهلنا رسمياً للدرجة الأولى.

وأضاف الشرع: هذا التأهل والإنجاز يسجل لجميع كوادر النادي التي عملت بروح الأسرة الواحدة للخروج بهذا الإنجاز غير المسبوق للنادي، إن كان من الإدارة أو الكادر الفني، إضافة إلى اللاعبين الذين أثبتوا أنهم أهل للعب مع الكبار، مشيراً إلى أن الفريق لن يكون ضيف شرف في الموسم القادم .

وختم الشرع: فريقنا يضم مجموعة من اللاعبين الذين يتميزون بالإرادة والعزيمة والأخلاق والانضباط والالتزام.