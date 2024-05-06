شباب كرة الشرطة والصفصافة ضمن عداد الدرجة الأولى

طرطوس – أحمد بلال:

أفراح عارمة شهدتها محافظة طرطوس عقب صعود فريقي شباب الشرطة والصفصافة رسمياً إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بكرة القدم وللمرة الأولى في تاريخ مشاركة الناديين في البطولة.

شباب الشرطة الذي قدم لاعبوه أداء مميزاً ومستوى فنياً لافتاً خلال دوري المحافظة لهذا العام استمر على نفس الوتيرة في التجمع، إذ استهل مشواره في البطولة بانتصار ثمين على شباب المخرم لحساب الجولة الأولى بواقع ( 0 – 3 ) حيث تناوب على تسجيل الأهداف الثلاثة كل من غيث هاشم وليث علي وسامر علي، وفي ثاني الجولات نجح في تجاوز شباب الشهباء بثلاثية بيضاء حملت توقيع كل من اللاعبين أنس عبد العال وسامر علي وطالب خضر، وبذلك أكدوا جدارتهم في التأهل وتصدرهم ترتيب المجموعة الرابعة بـ6 نقاط وبالعلامة الكاملة.

وفي سياق متصل أثبت شباب الصفصافة علو كعبهم في البطولة وحجزوا بطاقة التأهل لدوري شباب الأولى.

شباب الصفصافة الذي أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة افتتح أولى جولاته في البطولة بفوز غال على شباب شرطة حلب بهدف نظيف سجله نجم الفريق إبرهيم البايكي في اللقاء الذي شهد تألق حارس الفريق تيم شاويش وتصديه لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء

وفي الجولة الثانية حقق انتصاراً قانونياً ( 0 – 3 ) على حساب شباب السخنة نظراً لتغيب الأخير عن اللقاء ليرفع بذلك شباب الصفصافة رصيدهم من النقاط إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام في طرطوس الأستاذ عماد حماد هنأ الكوادر الفنية والتدريبية ولاعبي الفريقين وجماهيرهم الكبيرة لهذا الإنجاز وقال حماد: إن المحافظة تمتلك عدداً جيداً من المواهب الشابة والواعدة في مختلف الرياضات والتي أثبتت مجدداً موهبتها الكبيرة في كافة المحافل والبطولات والتي ساهمت بشكل مباشر في نقل صورة رياضية عن مدى تطور الفكر الرياضي في المحافظة.

ولفت أيضاً أن هناك كوادر فنية تعمل بكل جد ومتابعة رغم صعوبة العمل ولكنها أكدت أنها على قدر من المسؤولية والشعور الرياضي العالي.

بدوره لفت إداري فريق شباب شرطة طرطوس يوسف عمران أن الانجاز الذي تحقق كان بفعل عوامل كثيرة تأتي في مقدمتها محبة اللاعبين للنادي والتعاون المستمر بين جميع الكوادر بالإضافة لدعم ومساندة جمهور النادي الذي ساهم في دعم مسيرة النادي في كافة المباريات والمشاركات وأمل عمران في الاستمرار في النتائج الجيدة وأن تكون مشاركتهم في دوري الأولى مثمرة وناجحة على كافة الأصعدة.