انطلاق فعاليات “كيم إكسبو ٢٠٢٤” بدورته الرابعة.. وزير الصناعة: نافذة اقتصادية مهمة للتعرف على المنتجات السورية

تشرين- لمى بدران:

انطلقت على أرض مدينة المعارض، فعاليات المعرض السوري الدولي الرابع للصناعات الكيميائية “كيم إكسبو ٢٠٢٤”، الذي يضم منتجات مختلفة من قطاعات الأدوية، المنظفات، مواد التجميل، البتروكيماويات، الدهانات، كيماويات البناء، المواد الخام والمساعدة، والمنتجات نصف النهائية، مع مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية ليشكّل نواة تلاقي في الميدان الحيوي.

وزير الصناعة عبد القادر جوخدار لفت في تصريح صحفي للإعلاميين خلال الافتتاح إلى أن هذه النسخة تشهد تطوراً عن الإصدارات السابقة من جهة تنوع المنتجات وآليات التصنيع، وأن هناك مشاركة فعالة من القطاع العام في الصناعات الدوائية ومشاركة قوية لصناعات المشاريع الصغرى من الأسر المنتجة، وهذا بحد ذاته يعتبر نافذة اقتصادية مهمة للتعرف على المنتجات السورية.

ومن جانبه محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أوضح أن هذا المعرض يشكل فرصة للتواصل بين الصناعيين والإطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنيات بالصناعات الكيميائية، وجسر للتواصل مع الدول المشاركة من السعودية والأردن وإيران، إذ هو فرصة مناسبة لتسويق منتجاتهم.

وقدم مدير الشركة المنظمة للمعرض خلف مشهداني وعداً بأن يكون “كيم إكسبو” محوراً أساسياً للتواصل والإلهام ومنصة دولية مثالية لعرض أحدث الابتكارات وتبادل المعلومات للمساهمة في دفع عجلة التقدم والتنمية للصناعات الكيميائية واكتشاف فرص العمل الواعدة ويقول لتشرين: بشكل عام كان المعرض في دوراته السابقة محلي بامتياز واليوم استطعنا جذب عدد كبير من المشاركات الخارجية، وبكل تأكيد سينتج عدد كبير من الاتفاقيات والعقود التصديرية خلال هذا المعرض.

المعرض يستمر حتى الثامن من الشهر الجاري، ويضم أكثر من ٨٠ مشاركة محلية ودولية، ويهدف أن يكون حدثاً اقتصادياً ومنصة للتبادل التجاري والمعرفي وتوطيد أسس الشراكة الإستراتيجية في أسواق المنطقة والعالم.