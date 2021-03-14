لوفيغارو: الاتحاد الأوروبي أصبح هيكلا بيروقراطياً لا يخدم مصالح دوله

أكدت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي أصبح مجرد هيكل بيروقراطي لا يخدم مصالح دوله بشكل مباشر، محذرة من تزايد الدعوات لانسحاب فرنسا من الاتحاد.

وقالت الصحيفة في مقال لها أوردت «سانا» مقتطفات منه: إن جائحة كورونا قدمت الصورة الحقيقية لوضع الاتحاد حيث تجري المفاوضات ضمنه بخصوص اللقاحات ببطء شديد لدرجة أن معظم الدول الأوروبية بدأت في شراء اللقاحات الروسية والصينية.

وأشارت الصحيفة إلى ان الولايات المتحدة خصصت قرابة خمسة تريليونات دولار لإنعاش الاقتصاد الوطني بينما بلغ التمويل ضمن خطة الإنعاش في أوروبا نحو300 مليار يورو، لافتاً إلى مطالب الاتحاد الأوروبي بخفض الإنفاق على الأدوية وخفض الرواتب الطبية في ظل هذه المرحلة الحرجة.

واعتبرت الصحيفة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي شكل سابقة فيما نجاح استراتيجية المملكة المتحدة في مكافحة فيروس كورونا مقارنة باستراتيجية الاتحاد يعطي مثالاً عن اخفاق الاتحاد في سياساته.