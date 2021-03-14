الزراعة تصنف الذرة الصفراء كمحصول رئيسي..وخططها تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية

يسرى ديب

هذا العام نقلت وزارة الزراعة محصول الذرة الصفراء إلى قائمة المحاصيل الرئيسية من ناحية التخطيط، وذلك لحاجته الماسة كعلف، عله يحقق بعض من الحاجة .

تحاول الزراعة قراءة الواقع وظروف العمل والحاجة الفعلية لهذا النوع أو ذاك وتضع خططها الزراعية على أمل أن تنفذ على أرض الواقع، ولكن المشكلة أن قطاع الزراعة كغيره من القطاعات الذي تعرض لأضرار كبيرة بسبب الحرب على سورية جعلت الزراعة تواجه الكثير من المشاكل الناجمة عن نقص المواد المطلوبة لتحقيق إنتاج أفضل، كالأسمدة والبذار والمحروقات وغيرها الكثير من المواد.

مدير المركز الوطني السياسات الزراعية في وزارة الزراعة المهندس رائد حمزة يتحدث عن طريقة وضع الخطط الإنتاجية وشروطها وظروفها، حيث أكد أن الوزارة أضافت محصول الذرة الصفراء هذا العام كمحصول رئيسي من ناحية التخطيط، بعدما كان التخطيط لها حسب مجموعة المحاصيل العلفية، وأن الغاية من التخطيط لزراعة الذرة الصفراء هو أهميتها في تأمين أعلاف الدواجن، التي تسببت بارتفاع غير مسبوق في المنتجات الحيوانية بكل أنواعها.

وبيّن حمزة أن الوزارة تضع الخطط لإنتاج المحاصيل بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي قدر الإمكان من المحاصيل الرئيسية، وأن هذا يتم على أساس ما هو متاح من موارد وأرض ومياه، وبما يتناسب مع الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة.

أضاف حمزة إن التخطيط بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية يتم على مستوى المحصول، ويتم التخطيط لها لتلبية الطلب المحلي من القمح كمحصول رئيسي للأمن الغذائي، وكذلك المحاصيل الاستراتيجية التصنيعية كالقطن والتبغ والشوندر السكري التي يخطط لها بما يلبي حاجة معامل القطاع العام، وكذلك يتم التخطيط لبعض المحاصيل الرئيسية كالشعير كمحصول علفي.

وبيّن حمزة أن تقديرات الوزارة لحجم الإنتاج المتوقع من محصول القمح لهذا الموسم أن يكون بزيادة قدرها 100,5 ألف طن عن الموسم السابق، وذلك تبعاً لزيادة المساحة المزروعة لهذا العام نتيجة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتشجيع ذلك.

أضاف حمزة إن حجم الإنتاج المتوقع من الشعير جيد لهذا العام، أما بالنسبة للمحاصيل التصنيعية فيقدر الإنتاج المتوقع منها بـ293,6 ألف طن للقطن ونحو 1,8 مليون طن من التبغ. وكذلك من المتوقع أن يبلغ الإنتاج من البطاطا لهذا العام 809,5 ألف طن، و 800,8 ألف طن من البندورة.

الرغبة والظروف

أما بالنسبة لبقية المحاصيل فيتم التخطيط لها على مستوى المجموعات ولا يمكن التنبؤ بالكميات المنتجة منها بشكل دقيق حيث إن زراعتها مرتبطة برغبة الفلاح، ولارتباط زراعتها بعوامل عديد قد تعترض تنفيذ الخطة الزراعية، مثل تغير العوامل الجوية خاصة معدلات هطل الأمطار، وعدم توفر مستلزمات الإنتاج بالكميات والوقت المناسبين، الأمر الذي يؤخر موعد الزراعة، إضافة إلى ارتفاع تكاليفها بشكل كبير، وبالتالي عدم قدرة المزارع على تحمل هذه التكاليف، لكن أغلب الخضار والفواكه يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتوفير فائض للتصدير.

الموازنة المائية

وعن الأمور التي تؤخذ بالاعتبار عند وضع الخطة الإنتاجية الزراعية قال حمزة إنه يتم وضع الخطة الزراعية بناء على ميزان استعمالات الأراضي، والموازنة المائية التي تؤمنها وزارة الموارد المائية بالدرجة الأولى، وكذلك يستند إعداد الخطة الإنتاجية الزراعية إلى مجموعة من المراسيم والقوانين والقرارات التي تنظم العمل الزراعي خاصة المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2005 المتضمن تنظيم الإنتاج الزراعي، (وينفذ من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي). والقانون رقم 31 لعام 2005 المتضمن التشريع المائي (وينفذ من وزارة الموارد المائية)، وبناء عليه يتم التخطيط سنوياً بحيث تلبي الخطة الزراعية ما يلي:

• تلبية حاجة الطلب المحلي من المحاصيل الاستراتيجية والتصنيعية لتأمين حاجة معامل القطاع العام من محصول القطن والتبغ وأيضاً معامل الشوندر السكري، والذي تم التريث بزراعته خلال الموسم السابق إلا أنه تم العودة لزراعته للموسم الحالي وفق نظام الزراعة التعاقدية وتم تحديد سعر شراء الطن بـ 175000 ليرة.

• تأمين حاجة السوق من السلع الرئيسية كالبطاطا والبندورة وكذلك الشعير والتي يخطط لها على مستوى المحصول.

• تلبية ما أمكن حاجة الثروة الحيوانية من المحاصيل العلفية والأعلاف.

• تلبية حاجة السوق المحلية من المحاصيل الزيتية.

• الاستدامة والاستخدام الرشيد للموارد الزراعية.

تحديات كثيرة

في حين تحدثت مديرة مكتب الشؤون الزراعية في اتحاد الفلاحين هويدا أحمد عن آثار الحرب الإرهابية على سورية وما تبعها من إجراءات قسرية أحادية الجانب وحصار أمريكي ظالم أدت إلى تدمير البنى التحتية والمؤسسات الحكومية الداعمة للقطاع الزراعي وأنظمة وأقنية الري ( مراكز إكثار وتوزيع البذار، ومراكز توزيع الأعلاف، وفروع المصرف الزراعي) إضافة إلى تدمير الأصول الإنتاجية وحيازات المنظمة الفلاحية، وكذلك قلة توفر مستلزمات الإنتاج الزراعي ولا سيما المحروقات، وصعوبة الاستيراد والتصدير لمدخلات الإنتاج الزراعي، وللإنتاج الزراعي أيضاً، يضاف لهذا نقص الكوادر الفنية والعلمية من أصحاب الخبرات في كافة المجالات ( زراعي، اقتصادي، تسويقي ..الخ).

وكان اتحاد الفلاحين قد طالب وزارة الزراعة بضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بالأنواع والكميات اللازمة وبالأوقات المناسبة وتقديمها بأسعار مدعومة.