روسيا: مستعدون للتعاون مع الاتحاد الأوروبي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا استعداد بلادها للتعاون مع الاتحاد الأوروبي على أساس الاحترام المتبادل والمساواة .

و تعليقاً على اقتراح سفير الاتحاد الأوروبي في روسيا ماركوس اديرير إعادة دراسة استراتيجية الاتحاد تجاه موسكو، قالت زاخاروفا في مقابلة مع قناة «سولوفييف لايف» على «اليوتيوب» ونقلتها وكالة «تاس» الروسية: إن موقفنا لا يعتمد على التصريحات التي تطلق في لحظة معينة .. موقفنا واضح ويمكن فهمه بسهولة فنحن مستعدون للتعاون مع الاتحاد على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

وأضافت زاخاروفا: في حال كان الاتحاد مستعداً لمثل هذا التعاون فنحن منفتحون حيال ذلك على كل الاتجاهات وفي مختلف القضايا الإنسانية والسياسية والدفاعية وهذا مفهومنا الدائم الذي لم يتغير منذ سنوات وعقود طويلة .