أسواق دير الزور .. ارتفاع مستمر للأسعار

دير الزور – مالك الجاسم

مرت أسواق دير الزور بحالة من عدم الاستقرار، وبقي مؤشر الأسعار متذبذباً بين يوم وآخر، ودائماً المؤشر في ارتفاع ملحوظ غير قابل للعودة، وهذا ما أثقل كاهل المواطن الذي وقف في حيرة ودهشة مما يجري.

وفي حديث الأسعار وصل سعر عبوة الزيت سعة 4 ليترات إلى30 ألف ليرة, وربما تجاوز ذلك عند بعض التجار ، وكذلك ربّ البندورة وصل إلى 12 ألف ليرة للعبوة سعة 4 كيلو، وتعدت أنواع السمن السبعة آلاف ليرة للكيلو الواحد، وهذا يقاس على كامل أنواع المواد الغذائية وفي مقدمتها أنواع المربيات والحلاوة والدبس الحلو والطحينية وأنواع الجبن والألبان.

أما أسعار الفروج فوصل سعر كيلو الشيش إلى 8500 ليرة, والفخذ 3500 ليرة, وسعر كيلو الفروج الحي 4800 ليرة, ولم يكن حال البيض أفضل, إذ وصل سعر الطبق إلى 6800 ليرة.

وعن أسعار الفواكه تراوح كيلو التفاح بين 1000 – 1200 ليرة، والبرتقال 1000 ليرة، والفريز 2500 ليرة، والبوملي 500 ليرة.

أما الخضار فتراوح سعر كيلو البندورة بين 800 – 1000 ليرة ، والخيار بين 600 – 750 ليرة, وارتفع سعر كيلو البطاطا إلى 700 ليرة، والليمون 1200 ليرة، والفليفلة الخضراء 2500 ليرة، والبصل اليابس 800 ليرة، والباذنجان 1000 ليرة، والكوسا 1500 ليرة، والسبانخ 500 ليرة، والجزر الأصفر 600 ليرة، والبصل الأبيض الحلو 800 ليرة, والمواطن يسأل دائماً عن دور الرقابة التموينية.

وفي هذا الإطار أكد بسام هزاع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور لـ«تشرين» أنّ دوريات حماية المستهلك تتابع جولاتها في أسواق المدينة والريف ونظمت خلال شهر شباط الماضي 67 ضبطاً تموينياً شملت عدم الإعلان عن الأسعار, وعدم الإعلان عن تعرفة أسعار الركوب للسيارات و«السرافيس», وحيازة مواد منتهية الصلاحية, وتقاضي أجرة زائدة وإبراز فواتير غير نظامية ونقص في وزن ربطات الخبز, وحيازة مواد مجهولة المصدر, وجمع ربطتي خبز في كيس واحد, والاتجار بالخبز التمويني واستخدامه كعلف, كما تم إغلاق محلين إغلاقاً إدارياً وإحالة شخصين موجوداً للقضاء, وبلغ عدد الشكاوى الواردة للمديرية 16 شكوى, فيما بلغت الضبوط التي تمت التسوية عليها بدفع غرامات 12 ضبطاً إضافة إلى تنظيم عدة ضبوط خلال الأيام العشرة الماضية.