الجبّان: نتائج الطليعة مميزة وأداؤه ثابت

إبراهيم النمر

أنهى فريق الطليعة بكرة القدم تحضيره لمباراة قمة الجولة العشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم التي ستجمعه مع حطين في حماة, والأجواء تبشر بتحقيق الفريق 3 نقاط إضافية لرصيده، والطليعة هذا الموسم تعاقد مع لاعب منتخبنا الوطني وصخرة دفاعه سابقاً الكابتن طارق جبّان الذي قاد الفريق في المراحل السابقة بكل ثقة لتحقيق بصمة للفريق الطلعاوي هذا الموسم على الرغم من الظروف الصعبة التي رافقت الفريق في فترة الإعداد والتحضير للدوري, وخاصة أنه استلم المهمة قبل بداية الدوري بأسبوع واحد فقط, والخيارات باختيار اللاعبين كانت قليلة، وما رافق الفريق كذلك مدرب الفريق الطلعاوي الكابتن طارق جبّان أكدّ في تصريح خصّ به صحيفة تشرين حيث قال فيه: المكسب الكبير لنا هو تواصلنا مع الإعلام لأنه دائماً يساعدنا, وينقل همومنا حتى نصل لأهدافنا التي نسعى لتحقيقها، والعمل في نادي الطليعة صعب كما هو الحال في بقية الأندية, ووضع الفريق في تطور وفترة التحضير كانت بالنسبة لنا ككادر جديد قصيرة فيها بعض النقصان, ولاسيما فنياً وبدنياً ونحن نعمل عليها حتى يكون الفريق أفضل في الفترة القادمة.

مختلف عن السابق

وتابع الجبان: النتائج ممتازة وأداء الفريق ثابت حتى في لقاءاته التي خسرها كان أقرب للفوز أو التعادل وخاصة مع الجيش ذهاباً وإياباً، في العموم نقدّم موسماً عالي المستوى من النواحي كلّها، فنحن أمام تحد كبير بالنسبة للإدارة والكادر واللاعبين, وطموحنا أن نكون بأفضل المراكز فإذا وصلنا للمركز الخامس فهذا جيد, وإذا تقدمنا للمركز الرابع فهذا إنجاز، وذلك على الرغم من التقارب في عدد النقاط بين أصحاب المراكز من 2 وحتى 6، وخصمنا حطين الرابع بـ37 نقطة لا يقبل إلا الفوز لأنه ينافس على اللقب, ونحن نبتعد عنه بسبع نقاط, وسنعدّ نقاط اللقاء مضاعفة للفريقين لأن طموحنا البقاء في مراكز المقدمة كما أسلفت لنصل بالفريق إلى أقرب مرتبة في الأمام، وهذا بدوره يحتّم علينا عملاً وجهداً مضاعفين, ويخطئ من يظن أن الدوري انتهى، وبالنسبة لنا فنحن سنبذل أقصى جهد في مبارياتنا المتبقية جميعها للحصول على أكبر قدر من النقاط وبعدها سنرى أين ترتيبنا؟, وبالنسبة للفرق التي خلفنا بمركز أو اثنين الأمور أصبحت صعبة لها بالمنافسة.

كرة القدم مبنية على الأخطاء

وأكمل الجبّان: الطليعة يقدم موسماً مميزاً، و لولا الأخطاء التحكيمية التي واجهتنا لكان ترتيبنا ثانياً لكن كرة القدم مبنية على الأخطاء لذا أتمنى في القادمات أن نأخذ حقنا بشكل كامل لنحقق أفضل مركز يمكن أن يحققه الطليعة منذ سنوات طويلة.

وختم الجبّان: فريق الطليعة يسير في السكة الصحيحة لذلك نأمل أن يكون كما اعتاده جمهوره في مقدمة الأندية السورية.

يشار إلى أن الطليعة تميز إياباً فحقق انتصارين على الاتحاد والفتوة و3 تعادلات مع جبلة والجيش والحرجلة وخسر مع الكرامة في اللحظات الأخيرة.