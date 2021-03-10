تركيا تسجل حصيلة صادمة لحوادث الانتحار

كشفت صحيفة زمان التركية وقوع أكثر من خمسة آلاف محاولة انتحار وستة آلاف محاولة اختطاف في تركيا خلال العام الماضي إضافة إلى زيادة في طلبات ترخيص الأسلحة بنسبة 34 بالمئة.

وذكرت الصحيفة أن إحصاءات صادرة عن تقرير الإدارة العامة لقوات الدرك بوزارة الداخلية التابعة للنظام التركي نشرت لأول مرة أظهرت وجود 1023 حالة انتحار هذا العام لمواطنين و5593 محاولة انتحار خلال العام الماضي و3116 وفاة مثيرة للشبهات شهدتها المنطقة الخاضعة لتصرف قوات الدرك بالإضافة إلى اختفاء 6 آلاف و382 شخصاً.

وأضاف التقرير أن الوزارة استقبلت 17 ألفاً و751 طلب ترخيص لسلاح فردي في عام 2020 بزيادة نحو 34 بالمئة مقارنة بعام 2019 الذي كان فيه الرقم 13 ألفا و206 طلبات ترخيص سلاح.

وأشار جزء التقرير الخاص بجرائم البيئة إلى زيادة بنحو 816 في المئة في جرائم البيئة خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق له.

وخلال عام 2019 وقع 19 ألفا و61 جريمة بيئية بينما ارتفع هذا الرقم خلال عام 2020 الماضي إلى 174 ألفاً و646 جريمة بيئية وخلال العام ذاته شهدت المنطقة الخاضعة لتصرف قوات الدرك 389 حريقا بمنطقة غابات بينما تراجعت هذه النسبة في عام 2020 بنحو 26 في المئة لتسجل 286 حريقاً.