رفع أجور نقل الركاب بـ”السرافيس” في اللاذقية

اللاذقية - صفاء إسماعيل

قرر المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية خلال اجتماعه ظهر اليوم، رفع أجور نقل السرافيس بمعدل ٨ ليرات للكيلو متر الواحد للسرافيس الصغيرة، و٦ ليرات للسرافيس الكبيرة التي تتسع لـ٢٤ راكباً.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التموين في المحافظة علي يوسف لـ(تشرين) أن القرار جاء تطبيقاً لتسعيرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي أصدرتها عام ٢٠٢٠ والتي حددت بموجبها تسعيرة الكيلو متر الواحد بين ٦-٨ ليرات .

ويضيف يوسف: كنا حددنا سابقاً تسعيرة الكيلو متر الواحد ٦ ليرات للسرافيس ذات السعة بين ٩-١٤ راكباً، و٥ ليرات للسرافيس ذات السعة ٢٤ راكباً، وبموجب تطبيق تسعيرة الوزارة المذكورة تم رفع تسعيرة الكيلو متر الواحد لتصبح ٨ ليرات لسرافيس (٩-١٤) راكباً، و٦ ليرات لسرافيس (٢٤) راكباً.

وأشار يوسف إلى أن تطبيق تسعيرة وزارة التجارة الداخلية القاضية بوضع الحد الأقصى ٨ ليرات للكيلو متر الواحد، جاء بناء على مطالبات سائقي السرافيس لتطبيق تسعيرة الوزارة أسوة بالمحافظات الأخرى، إضافة إلى الأعباء المادية التي يتكبدها السائقون بسبب غلاء أجور أعمال الصيانة والإصلاح ، وأسعار الإطارات والزيوت وقطع التبديل و غيرها.

وكان أكد محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء لجنة النقل والسير في المحافظة، ضرورة متابعة عمل السرافيس وإلزامها بالعمل وفق متطلبات تأخذ بالحسبان مصلحة الجميع ، مشدداً على أن العمل المؤسساتي يتطلب متابعة يومية من الجهات المعنية بالعمل من وحدات شرطية وإدارية ونقابة النقل البري وشركة النقل الداخلي.

ودعا السالم إلى إحداث خطوط سير للسرافيس إلى القرى المحررة في ريف اللاذقية الشمالي والتي يعود أهاليها إليها وأن تلحظ الضبوط بالمخالفات المتكررة نقل السرافيس المخالفة على الخطوط التي فيها كثافة أو زيادة بعدد السرافيس إلى خطوط أخرى تعاني من نقص بها.

ولفت إلى أن تخفيض المخصصات من مادة المازوت في المحافظة يحتم وضع أولويات تخصيص المادة وفق أولويات النقل والأفران والمشافي وسيارات الشحن والزراعة واستصلاح الأراضي .