افتتاح حدائق مرورية في مدارس دير الزور

دير الزور - مالك الجاسم

افتتحت حدائق مرورية في مدارس محافظة دير الزور بهدف توعية الأطفال من الأخطار المرورية واحترام إشارات المرور.

وأكد تيسير الحسين أمين فرع الطلائع في دير الزور لـ« تشرين » أنه, وبالتعاون بين منظمة طلائع البعث ووزارة الداخلية, تم حتى الآن افتتاح ثلاث حدائق في مدارس غنام التركي وعادل حاج هنيدي وغسان الظاهر وكذلك في مدينتي البوكمال والميادين وسيتم افتتاح حدائق في جميع مدارس المحافظة، وستكون هناك ندوات مرورية تقيمها قيادة شرطة محافظة دير الزور في المدارس لتعزيز التوعية لدى الأطفال.

بدورها قالت فاتن الدحام مديرة مدرسة غسان الظاهر: إن هذه الحدائق تحمل طابعاً توعوياً بحتاً وباشرنا فوراً بشرح مفصل للطلاب عن أهمية التقيد بإشارات المرور لتجنب الحوادث والحفاظ على السلامة وضرورة التوقف عند مرور السيارات وخاصة أثناء فترة الدوام في الصباح وعند ساعات الانصراف.

من جانبها أكدت كوثر العثمان مديرة مدرسة عادل حاج هنيدي أن فكرة هذه الحدائق تعتمد على الشرح المطول للطلاب بضرورة التقيد بتعليمات السلامة وبإشارات المرور وضرورة العبور من الممر المخصص للمشاة وجسور العبور.