«الزراعة»: لا علاقة لأهالي (الرشيدة) بأملاك دولة!

دمشق - تشرين

أوضحت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي, وذلك على خلفية ما نشرته «تشرين» على موقعها الإلكتروني تحت عنوان: «أعمال التحديد والتحرير تحرم الأهالي في قرية رشيدة التابعة لمحافظة السويداء بتاريخ 1/2/2021»,أن الأرض موضوع الطلب من الأراضي المسجلة باسم أملاك الدولة الخاصة نتيجة أعمال التحديد والتحرير الجارية في المنطقة بصفة نهائية ولا علاقة قانونية لأهالي القرية بها.

كما أوضحت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي, فيما يتعلق بموضوع تحول وادي الرشيدة المغذي للسد إلى مصب مياه الصرف الصحي, أنه من اختصاص وزارة الموارد المائية ولا علاقة لأملاك الدولة والإصلاح الزراعي بهذا الموضوع.