في الجولة الـ20 من الدوري الكروي

إبراهيم النمر

تنطلق الجمعة منافسات الجولة العشرين (السابعة) إياباً من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم والتي يلتقي فيها الحرجلة مع الوحدة في ملعب تشرين بدمشق، والاتحاد الذي يستقبل الشرطة في ملعب الحمدانية في حلب، وفي ملعب البعث في جبلة فريقها يستقبل الحرية، والجيش في الجلاء على موعد مع الساحل، والكرامة في ملعب الباسل في حمص يلاقي الفتوة، وحطين يحل ضيفاً ثقيلاً على الطليعة في حماة، وتشرين في ملعب الباسل في اللاذقية يواجه الوثبة.

المرحلة السابقة حملت في طياتها تعزيز تشرين لصدارة الترتيب وتوسيع فارق النقاط مع الجيش الذي خسر مع جاره الوحدة إلى 5 نقاط، وغير ذلك الترتيب بقي كما هو.

اختبار صعب للحرجلة

الحرجلة الحادي عشر بـ18 نقطة بحاجة ماسة إلى تحقيق نتيجة إيجابية يرضي بها جمهوره ويدخل المنطقة الدافئة في حال تعثر الشرطة الذي يسبقه في الترتيب، استقرارا مالي وإداري وأسماء لاعبين على مستوى عال، لكن النتائج متواضعة جداً، فهل ستتغير الحال أمام الوحدة ويكسب رجال فراس المعسعس نقاط اللقاء؟

والوحدة الخامس بـ35 نقطة بدوره سيخوض اللقاء وهو منتش بفوز ثمين على الجيش وهو ما سيعطيه حافزاً معنوياً كبيراً لدخول المربع الذهبي، ذهاباً فاز الوحدة بهدفين.

للتعويض

الاتحاد السابع بـ23 نقطة وتحت قيادة البرازيلي دا سيلفا خسر أمام حطين ويحاول التعويض، فالمدرب بالتأكيد يحتاج فرصة ومدة لكي تظهر لمساته مع الفريق. والشرطة العاشر بـ21 نقطة بحاجة كذلك لزيادة غلته من النقاط ليدخل منطقة الأمان، فوضعه غير مستقر ويضيع العديد من النقاط التي لو حققها لتغير مركزه كثيراً، الاتحاد فاز ذهاباً 3-1.

النقاط المضاعفة

جبلة الثامن بـ23 نقطة يقدم جيداً وخاصة في آخر مرحلتين حقق فيهما 4 نقاط وعليه مواصلة المشوار ليبقى في دائرة الكبار، ذهاباً فاز جبلة 2-1.

للعودة إلى السكة الصحيحة

الجيش الوصيف بـ38 نقطة سيحاول تعويض خسارته السابقة ويحقق النقاط لمواصلة مطاردته لتشرين المتصدر، فالفارق 5 نقاط والتعويض ما زال وارداً.

والساحل الثاني عشر بـ10 نقاط تعثر كثيراً وازدادت مهمته صعوبة، فعليه الفوز بجميع مبارياته إذا ما أراد البقاء في الممتاز بين الكبار. ذهاباً فاز الجيش بهدف.

مفارقات

الكرامة الثالث بـ37 نقطة تنتظره مهمة صعبة مع الفتوة قبل الأخير بـ9 نقاط، الكرامة يعمل للوصول للقمة والفتوة للهروب من شبح الهبوط، فهل نشاهد المفاجأة؟ ذهاباً فاز الكرامة بهدف.

قمة المرحلة

الطليعة السادس بـ30 نقطة وحطين الرابع بـ37 نقطة، فالأول يريدها لإثبات ذاته كفريق قوي هذا الموسم والثاني كفريق ينافس على الصدارة، فلمن ستكون الغلبة؟ ذهابا سيطر التعادل السلبي على النتيجة.

لتعزيز الصدارة

تشرين المتصدر بـ43 نقطة يريد مواصلة رحلة حفاظه على الصدارة، والوثبة التاسع بـ23 نقطة لتقديم مستوى وأداء مميز وربما لمفاجأة المتصدر فكل الأمور واردة.