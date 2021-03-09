بكين: مصممون على الدفاع عن سيادتنا الوطنية وسلامة أراضينا

جددت بكين اليوم رفضها تدخلات واشنطن بشؤون تايوان وهونغ كونغ وتصميمها على الدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان خلال مؤتمره الصحفي اليوم على أن تايوان “جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية”.

وقال: “نحث الولايات المتحدة على الالتزام الصارم بمبدأ صين واحدة وبنود البيانات المشتركة الصينية الأمريكية الثلاثة ووقف التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان ووقف مبيعات الأسلحة لتايوان”.

وأكد على ضرورة التعامل مع القضايا المتعلقة بتايوان “بحكمة وبشكل صحيح” والامتناع عن أي تصرف خاطئ لتجنب الإضرار بالعلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان”.

وفي رده على تصريحات أعضاء الكونغرس الأمريكي المتعلقة بهونغ كونغ أكد تشاو أن هونغ كونغ هي منطقة إدارية خاصة في الصين وأن النظام الانتخابي لهذه المنطقة هو النظام الانتخابي المحلي للصين التي لها الحق بكيفية تصميم وتطوير وتحسين شؤونها الداخلية بالكامل، مضيفاً: “لا يوجد بلد لديه الحق في الإدلاء بملاحظات غير مسؤولة أو التدخل بالشؤون الداخلية للصين”.

وحول قلق اليابان من “قانون الشرطة البحرية” الصيني بين المتحدث باسم الخارجية الصينية أنه تشريع محلي روتيني لا يستهدف بلداً معيناً ويتوافق تماماً مع القانون الدولي والممارسات الدولية.

وقال: إن “موقف الحكومة الصينية الثابت هو التعامل مع النزاعات البحرية من خلال المشاورات الودية دون استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة وهذا أيضاً إجماع طويل الأمد بين الصين والدول المجاورة ومن المؤمل بأن يلتزم الجانب الياباني بروح التوافق على مبدأ النقاط الأربع للصين واليابان ويلتقي الجانب الصيني في منتصف الطريق ويتوقف عن الأقوال والأفعال التي قد تعقد الوضع”.

من جانب آخر شدد المتحدث باسم الخارجية الصينية على أن بلاده ستواصل التعاون مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي للإسهام في انتصار البشرية المبكر على وباء كورونا والاستجابة بشكل أفضل لحالات طوارئ الصحة العامة في المستقبل.

“سانا”