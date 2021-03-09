الكرملين: لا أساس لمخاوف واشنطن من قدرات موسكو الفضائية

أكد الكرملين اليوم أنه لا يوجد أي أساس للمخاوف التي تروجها الولايات المتحدة من قدرات روسيا في الفضاء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف في تصريح اليوم نقله موقع روسيا اليوم: “يبدو أن وجود روسيا في حد ذاته يثير قلق بعض الجنرالات الأمريكيين.. وهذا القلق لا أساس له فروسيا بلد مسالم” مذكراً بأن موسكو تدعم وتثمن التعاون الروسي الأمريكي في مجال الفضاء وتأمل بأن يتواصل.

وأعرب بيسكوف عن الأمل بألا يقع هذا التعاون الفضائي ضحية “لهستيريا الخوف” من روسيا.

من جهة أخرى أكد المتحدث باسم الكرملين أن التقارير التي تحدثت عن عزم الولايات المتحدة تنفيذ عدة هجمات إلكترونية على مواقع رسمية روسية خلال الأسابيع القادمة “تمثل مصدر قلق بالغ لموسكو”.

“سانا”