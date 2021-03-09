تلقيح ٢٨٨ ألف طفل ضد الشلل في دير الزور

دير الزور - مالك الجاسم

تواصلت لليوم الثالث على التوالي حملة التلقيح ضد شلل الأطفال التي أطلقتها وزارة الصحة للأطفال دون الخمس سنوات.

وأكد الدكتور بشار شعيبي- مدير صحة دير الزور لـ«تشرين» أن حملة التلقيح ضد شلل الأطفال التي انطلقت في السابع من شهر آذار الجاري وتستمر حتى الحادي عشر منه تشمل تلقيح ٢٨٨ ألف طفل على كامل جغرافيا محافظة دير الزور وبلغ عدد المراكز الثابتة ٣٨ مركزاً ويوجد فيها ١٢٤ عنصراً، أما عدد الفرق الجوالة فقد بلغ ٦٥ فريقاً تضم ٧٨٠ عنصراً.

وأضاف الشعيبي: وصلت للمحافظة كميات كافية من اللقاح تغطي حاجتها وسبق حملة التلقيح حملة «تواصل» وتضمنت توزيع بروشورات وتعليق لافتات وزيارات لعدد من الأحياء.