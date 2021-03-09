27 ضبطاً تموينياً خلال يومين في طرطوس

طرطوس - ثناء عليان

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس خلال اليومين الماضيين 27 ضبطاً تموينياً بحق عدد من المخابز ومعتمدي الخبز، ومحطات الوقود والفعاليات التجارية لارتكابها مخالفات نص عليها القانون 14 لعام 2015.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس يوسف حسن أنّ المديرية تشدد الرقابة على مادة الخبز وجودته وعمل الأفران والمواد الأساسية المدعومة والأسواق، لافتاً إلى أن الضبوط طالت فرن بدريه في طرطوس لارتكابه مخالفة البيع بسعر زائد لمادة الخبز التمويني، كما طالت الضبوط 13 معتمداً لمادة الخبز في كل من « طرطوس وصافيتا وبانياس والشيخ بدر» لارتكابهم مخالفات تنوعت بين مخالفة التلاعب بنظام البطاقة الذكية عبر تجميع البطاقات بقصد الاتجار بمادة الخبز التمويني ومخالفة القيود المفروضة لنقل المواد المدعومة، والبيع بسعر زائد لمادة الخبز التمويني والاتجار به, وعدم الإعلان عن سعر ربطة الخبز التمويني، وفيما يخص مادة المازوت بيّن يوسف أنه تم تنظيم 8 ضبوط عدلية في مدينة طرطوس لارتكاب أصحاب محطات الوقود مخالفات عدة كالمتاجرة والتصرف بمادة المازوت من خلال تجميع البطاقات بقصد تحقيق المنفعة المادية، كما تم إغلاق محطة وقود في مدينة صافيتا لارتكابها مخالفات نقص في الكيل لمضخة المازوت, ولفت يوسف إلى أن بقية الضبوط شملت فعاليات تجارية في المحافظة لارتكابهم مخالفات تتعلق بوجود بطاقة مواصفات على شكل لصاقة قابلة للإزالة، وعدم حيازة فواتير، ووجود مواد مجهولة المصدر، والبيع بسعر زائد، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم تقديم بيان تكلفة سعرية في كل من طرطوس وصافيتا والدريكيش، كما قام عناصر المديرية بإغلاق محلين في بانياس والدريكيش لارتكابهما مخالفة عدم حيازة فواتير شراء مواد مجهولة المصدر، وحيازة مواد منتهية الصلاحية والاتجار بها، حيث تم ختمهم بالشمع الأحمر، مؤكداً أن هذه الضبوط جميعها أحيلت إلى القضاء المختص أصولاً.