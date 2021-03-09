عشوائية البناء تؤثر سلباً في الخدمات الهاتفية بجرمانا

نور قاسم

كشف رئيس مركز هاتف جرمانا فراس العلي لـ«تشرين» بأنه بدأ العمل على مشروع تزويد الخطوط الهاتفية في حيي النسيم والتربة في جرمانا بـ١٨٠٠ خط لكل حي, واحتمال إنجازه خلال شهر، وأيضاً العمل جاري الآن بتزويد كل من حيي دف الصخر واليونسية بعدد من المجموعات من دون ذكر عدد الخطوط فيها أو مدة الإنجاز.

ورداً عن سؤالنا حول بقية الأحياء ومتى يمكن تزويدها بالخطوط؟، ولاسيما أن هذه المعاناة من نقص الخطوط الهاتفية مستمرة منذ عدة سنوات إلى الآن، لتكون إجابته: استطاعة مركز جرمانا كان مجهّزاً لتخديم ٥٠٠ نسمة بينما الآن فيها نحو مليون ونصف المليون نسمة، منوهاً بأن العشوائية في البناء تؤثر سلباً في تقديم الخدمات الهاتفية للمنطقة!.

وأشار العلي إلى وجود محاولات لتزويد بعض الأحياء بالخطوط الإسعافية تقدر بخمسين أو مئة رقم هاتفي.