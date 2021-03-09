الأولمبياد العلمي ينتقي فريق سورية للأولمبيادات العالمية

دينا عبد

ضمن آليات جديدة تشجع على الاجتهاد والتدريب، لرفع المستوى المعرفي وتطوير قدرات الطلبة، أطلقت إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع مرحلة انتقاء الفرق العالمية للأولمبياد العلمي السوري لعام 2021.

مدير الأولمبياد العلمي في هيئة التميز والإبداع نبوغ ياسين في تصريح لـ«تشرين» قالت: يخوض هذه المرحلة 155 طالباً وطالبة ممن تأهلوا من التصفيات النهائية، التي أقيمت في الفترة من 17 لغاية 23 كانون الثاني 2021 بمشاركة 367 طالباً وطالبة، وستقام اختبارات الانتقاء في اختصاصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء، خلال الفترة من 8 إلى 15 آذار الحالي، على أن تقام اختبارات الانتقاء في اختصاص المعلوماتية من 3 إلى 7 نيسان القادم، وسيوزع الطلاب المشاركون حسب اختصاصاتهم، على النحو التالي:

28 طالباً في اختصاص الرياضيات، سيتم انتقاء 6 أعضاء منهم ليمثلوا سورية في الأولمبياد العالمي للرياضيات (IMO) الذي سيقام في روسيا، 33 طالباً في اختصاص الفيزياء سيتم انتقاء 5 أعضاء منهم ليمثلوا سورية في الأولمبياد العالمي للفيزياء (IPHO) الذي سيقام في ليتوانيا (عن بُعد)، 33 طالباً في اختصاص الكيمياء سيتم انتقاء 4 أعضاء منهم ليمثلوا سورية في الأولمبياد العالمي للكيمياء (ICHO) الذي سيقام في اليابان (عن بُعد)، 29 طالباً في اختصاص علم الأحياء سيتم انتقاء 4 أعضاء منهم ليمثلوا سورية في الأولمبياد العالمي لعلم الأحياء (IBO Challenge) الذي سيقام في البرتغال (عن بُعد)، 33 طالباً في اختصاص المعلوماتية سيتم انتقاء 4 أعضاء منهم ليمثلوا سورية في الأولمبياد العالمي للمعلوماتية، الذي سيقام في سنغافورة.

وذكرت ياسين أن اختبارات الانتقاء تتم بالنمط العالمي نفسه، كي يعتاد الطلاب على هذا النوع من الاختبارات الذي يتضمن اختبارات طويلة لمدة 4 إلى 5 ساعات، الأمر الذي يتطلب أن يكون لديهم القدرة على التركيز لمدة طويلة، ووضع استراتيجية للإجابة تتناسب مع الوقت وصعوبة المسائل، كما يجب أن يمتلك الطالب مهارة في اللغة على اعتبار أن بعض الأسئلة ترد باللغة الإنكليزية.

وتتضمن هذه المرحلة، محور تدريب ومحور اختبارات، حيث سيتم قسم من تدريبات الفرق واختبارات الطلاب في المؤسسات الشريكة: جامعة دمشق والهيئات البحثية مثل المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وهيئة الطاقة الذرية، التي تقدم مخابرها لدعم الطلاب والسماح لهم بالاطلاع على التجهيزات في اختصاصاتهم.

كما أنه ولأول مرة ستعتمد هيئة التميز والإبداع آلية انتقاء الفريق العالمي والفريق الاحتياطي، بهدف حض الطلاب على البقاء في حالة عمل وتدريب متواصل لرفع مستواهم المعرفي وتطوير خبراتهم وقدراتهم حتى مرحلة ما قبل المشاركات العالمية.

وبينت مدير الأولمبياد العلمي أنه في إطار تحضيراتها للمشاركة في المسابقات العالمية، أنشأت هيئة التميز والإبداع مراكز امتحانية في المحافظات للمشاركة عن بُعد، وذلك لحماية الطلاب من مخاطر التنقل في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا، وهذه المراكز الامتحانية مجهزة حسب المتطلبات العالمية، وبمساعدة وشراكة من الجامعات السورية كلها.

وعلى غرار العام الماضي، ستقام بعض المسابقات عن بُعد هذا العام أيضاً، إذ شاركت سورية العام الماضي في الأولمبيادات العالمية عن بُعد وحققت عدة نتائج، منها: المركز الأول عربياً في الأولمبياد العالمي للرياضيات (IMO)، والمركز الأول عالمياً في مسابقة التحدي المفاجئ في أولمبياد الروبوت العالمي (WRO).

الجدير ذكره، أن هيئة التميز والإبداع، وضمن آلياتها للتوسع العمودي بالأعمار، تبدأ هذا العام باستقطاب الطلاب في اختصاصات الأولمبياد من الصفين السابع والثامن من خلال إطلاق الأولمبياد العلمي لليافعين في العلوم والرياضيات.

الطالب عامر عصام الدالي «صف عاشر» اختصاص فيزياء تحدث لـ«تشرين» عن تجربته الأولى التي يخوضها، فالاختبار كما يقول مصمم لمستوى أعلى من الصف العاشر، ومع ذلك فإننا سنستفيد من التجربة ونتعرف على مستوى الأسئلة في حال شاركنا في السنوات القادمة.

الطالب محمد مالك أنس السعدي (صف عاشر) اختصاص فيزياء بيّن أن أجواء الامتحان مريحة، والفيزياء مادة ممتعة، خاصة للطلاب الذين يحبونها، وذكر أن الأسئلة ليست نمطية مثل الأسئلة التي تكون في المناهج، فهي تحتاج إلى تفكير أكثر، خاصة إذا كان الطالب يملك المقدرة على الإبداع والتفكير بوقت واحد.

وذكر الطالب السعدي أن نمط الأسئلة بمعظمه صعب ومن المستحيل أن يحصل الطالب على علامة تامة فصعوبتها تكمن في أنها مصممة لطلاب بمراحل عليا.

الطالب زاهر عنتباوي (صف عاشر) اختصاص فيزياء بيّن أن الأسئلة أعلى من مستوى طلاب الصف العاشر، ولكنها وضعت لتشجع الطلاب على المشاركة في دورات مقبلة، والمشاركة في الأولمبياد جميلة لجهة تكوين علاقات مع أصدقاء جدد بثقافات متنوعة.

ديما خليل – رئيسة دائرة العلاقات الدولية في الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع بينت أن عدد القاعات (2) لثلاثة اختصاصات الاختبار الأول لهم «انتقاء» وهناك اختصاص رياضيات يشارك في أولمبياد الرياضيات الآسيوي، والطلاب موزعون على قاعتين بشكل منظم ومرتب وفق المعايير العالمية، وملتزمين بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والتعقيم الدائم.