(الصحة) للمشافي: الاستعداد لإمكانية الانتقال إلى خطة الطوارىء

غيداء حسن

نظراً لتطور أوضاع إصابات كورونا أصدرت وزارة الصحة تعميماً لمديري هيئات المشافي العامة التي تضم أقسام عزل طلبت فيه رصد أي زيادة في الحالات التنفسية المشتبهة التي تراجع العيادات الخارجية والتعامل معها، ووضع خطة لاستقبال كل الإصابات، ولاسيما الحرجة التي تتطلب سرير عناية أو دعماً تنفسياً، والاستعداد لإمكانية الانتقال للخطة B في حال الحاجة.

وفي مضمون التعميم طلبت الوزارة المتابعة اليومية لأقسام العزل في المشافي وتأمينها بكل ما هو مطلوب لاستيعاب الحالات المشتبهة ورفد هذه الأقسام بالكوادر المطلوبة ومستلزمات الحماية والوقاية ومراجعة خطة الاستيعاب الحالية في الوضع الراهن لصالح مرضى الجائحة ووضع خطة لاستيعاب كل الإصابات في مختلف الأقسام وخاصة الحالات الحرجة منها والتي تتطلب سرير عناية أو جهاز تنفس آلياً أو دعم التنفس وتقديم ما يلزم للحيلولة دون إحالة هذه الحالات إلى مشاف أخرى مع إمكانية الأخذ بعين الاعتبار إمكانية الانتقال إلى خطة الطوارىء B ( التوسع بعدد أسرة قسم العزل ضمن المشفى والتوسع بعدد الأسرة المخصصة للعناية والحالات الحرجة من مرضى الجائحة ) وذلك بحسب نسبة إشغال أسرة العزل وأسرة العناية في المشفى إضافة إلى تدريب كوادر احتياطية للعمل في قسم العزل لاستيعاب الزيادة في عدد الحالات المراجعة والمشتبهة ومتابعة عمل العيادات الخارجية لرصد زيادة المراجعين من الحالات التنفسية و المشتبهة وتوثيقها ومراجعة خطة تأمين الأوكسجين وتأمين المصادر البديلة والاحتياطية والمتابعة اليومية والمباشرة لنقطة الاتصال لدى الهيئات مع غرفة الطوارىء بخصوص البيانات المطلوبة , بحيث يتم تحديث البيانات يومياً وبكل مصداقية وشفافية.