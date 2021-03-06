إطلاق برنامج دعم المنتج الريفي وتسويقه في اللاذقية

اللاذقية - لوريس عمران

أطلقت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اليوم في محافظة اللاذقية بمنطقتي مشقيتا وبيت ياشوط برنامج دعم المنتج الريفي السوري وتسويقه، وذلك خلال لقاء وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا مع فعاليات من المجتمع الأهلي والأسر الريفية المنتجة في قطاعات متعلقة بالزراعة.

وأكد الوزير قطنا لـ(تشرين ) أهمية وجود التنوع الطبيعي في محافظة اللاذقية بجميع مناطقها وخصوصية المنتج حسب كل منطقة، لافتاً إلى أن الإنتاج الريفي ينتقل مع إطلاق المشروع إلى التنظيم بدءاً من الزراعة والقطاف والتصنيع والتسويق في مناطق المحافظة الأربع وفي قرى تم اختيارها بعناية وفق طبيعة الإنتاج لتشكل نواة للتوسع في قرى أخرى. مشيراً إلى أن الأسر المستهدفة من هذا البرنامج هي التي تعمل ولديها مشاريع جديدة مبتكرة والتي ستبدأ بتنفيذها أو القائمة سابقاً وتحتاج لدعم أو توسيع ,ونوه بأن كل هذه المشاريع تتعلق بزراعة أو قطاف أو تسويق الأعشاب والنباتات الطبية والعطرية بالإضافة إلى المقطّرة وتصنيع الخل وبيعه أيضاً, ودبس الرمان والخرنوب وزيت الزيتون وتصنيع العسل.

وبين قطنا أن الخدمات التي يقدمها البرنامج خدمات تمويلية وتدريبية وتسويقية , إضافة إلى تنظيم المجتمع المحلي , كما أنه يقدم دراسات اجتماعية واقتصادية وترويجية , موضحاً أن المحافظات المستهدفة ( اللاذقية – طرطوس- حماة) مع إمكانية استهداف محافظات أخرى . وأن البرنامج يهدف إلى تشغيل العدد الأكبر من الأسر في المناطق الفقيرة بمنتجات ريفية تخصصية إضافة إلى تقديم كل ما يلزم لها وتشجيعها وخاصة في مواسم الوفرة و تأمين كافة مستلزمات الإنتاج (التصنيع والتعبئة والتغليف) بما يضمن الحصول على منتح ذي جودة عالية , مشيراً إلى تبسيط وتنظيم عملية التسويق الداخلي والخارجي للمنتج الريفي وأيضاً تعزيز وتفعيل روح التعاون والعمل الجماعي بين المنتجين برؤية جديدة وخاصة فيما يتعلق بالبرامج التخصصية.

من جهته أشار محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم إلى أن المحافظة ستتابع الخطط على أرض الواقع وتقديم الدعم والمساعدة للأسر الريفية وذلك ضمن توجيهات واهتمام السيد الرئيس بشار الأسد بدعم المشروعات والإنتاج وتحسين الواقع المعيشي للأسر.