صعوبات عدة تعوق عمل مراكب الصيد

اللاذقية - رحاب رجب

صرّح العميد عمار مخلوف مدير عام الموانئ لـ«تشرين» أن العدد الكلي لمراكب الصيد في محافظة اللاذقية يبلغ 571 , منها 14مركباً مرخصة للعمل في المياه الدولية والبقية مرخصة للعمل في المياه الإقليمية , حيث تتعدد وسائل الصيد المستخدمة على متن هذه المراكب بين (شنشلا، شباك، جرف قاعي).

وأضاف مخلوف: تقوم المديرية عبر لجانها الفنية بإجراء الكشوفات الفنية الدورية على هذه المراكب للتأكد من جاهزيتها الفنية وتحقيق متطلبات سلامة الإبحار وفق القوانين والقرارات الناظمة وتقوم المديرية بتقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل هذه المراكب ضمن الأطر القانونية .

وفيما يتعلق بصعوبات العمل ، أكد مخلوف أن أهم الصعوبات في الآونة الأخيرة تتمثل بالممارسات اللاقانونية والمضايقات التي تتعرض لها المراكب في المياه الدولية من قبل النظام التركي بالإضافة لصعوبات تتعلق بتأمين الوقود «المازوت» في ظل الظروف الحالية واللازم لتشغيل المحركات الرئيسية والآليات المساعدة على متن هذه المراكب.

بدورهم، أشار عدد من الصيادين إلى متاعب المهنة ولاسيما في موسم الشتاء وضرورة تقديم الدعم لهم وخاصة القروض الميسرة، وتأمين المعدات، ودعم صيانة المراكب، فكل شيء اليوم باهظ الثمن، وتكلفة الصيانة تضاعفت مرات عدة.