مصارعتنا تستعد لبطولة آسيا

ابراهيم النمر

يواصل منتخبنا الوطني للمصارعة «الحرة والرومانية» استعداده لبطولة آسيا التي ستستضيفها كازاخستان، واللاعبون الذين يخضعون للمعسكر هم خليط بين الشباب والرجال لاكتساب الخبرة و المعسكر المشترك مع عدة دول صديقة وشقيقة الذي تستضيفه مصارعتنا في منتصف هذا الشهر في صالة المصارعة بدمشق هو أفضل استعداد وتحضير.

«تشرين» التقت المدرب الوطني نوزت الصالح الذي قال: بعد المعسكر الذي أجريناه في اللاذقية توجهنا إلى حمص لإقامة معسكر مدته شهر و اليوم نواصل تحضيراتنا في صالة المصارعة في مدينة تشرين الرياضية بدمشق بتمرينين يومياً وعلى فترتين صباحية ومسائية وسنشارك بقوام 4 لاعبين في البطولة الآسيوية.

وتابع الصالح: والأمر الأهم أننا في سورية سنستضيف معسكراً دولياً وهذا من دون شك سيعود بالفائدة الكبرى على الجميع اتحاداً وكادراً ولاعبين بعد سنوات من ابتعادنا عن مثل هذه الملتقيات.

وعن مستوى بطولتي الجمهورية قال الصالح: هو مقبول وبرز خلالهما بعض اللاعبين كان لهم حضورهم وأغلبهم من لاعبي المنتخب إضافة إلى بعض الخامات والمواهب التي سيتم استدعاؤها لصفوف المنتخب وأملنا في تحقيق نتائج على جميع المستويات الآسيوية والعالمية والقارية.

وبدوره المدرب عدنان الحايك أكد لـ« تشرين » أن الكادر التدريبي للمنتخب الذي يرأسه البيلاروسي ساشا وضع خطة متكاملة للنهوض بواقع اللعبة بإضافة أسماء جديدة سيكون لها حضور، لكن تواجهنا بعض الصعوبات يعمل اتحاد المصارعة مع المكتب التنفيذي للحد منها ونأمل تجاوزها لنلتفت بعدها لأمورنا التدريبية وخطتنا بإقامة معسكرات محلية واستحقاقات خارجية وهذا كله مدروس مسبقاً ، لذلك نأمل تهيئة الظروف المناسبة للنهوض باللعبة مع العلم أن بطولات الجمهورية أفرزت أسماء جديدة وسيتم العمل على صقلها وإعادة تأهيلها للوصول باللعبة إلى مجاراة المستويات العربية والعالمية والقارية ، فلا شيء مستحيلاً لكن ذلك بحاجة لعمل متكامل وكبير للوصول إلى المطلوب.