الرحالة إحسان نصر لـ”تشرين”: الأثنين انطلاق فعالية أطول رسالة حب ووفاء للرئيس الأسد

زاهر بدران

مع اقتراب موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2021، يجسد السوريون كل يوم إرادتهم الحرة بالتمسك بثوابتهم الوطنية وقرارهم الحر المستقل، خاصة في هذه الظروف الدقيقة والحساسة التي فرضتها الحرب الإرهابية، وما يرافقها من ضغوط سياسية كبيرة لثني السوريين عن مبادئهم الوطنية، وهذا ما يتجلى من خلال التوجه الشعبي الداعم لمسيرة السيد الرئيس بشار الأسد، حيث أكد الرحال العربي السوري إحسان جاد الله نصر لـ”تشرين” أن فعالية انطلاق أطول رسالة حب ووفاء في العالم لرجل السلام الأول السيد الرئيس بشار حافظ الأسد ستنطلق الأثنين القادم في 8 آذار في تمام الساعة العاشرة صباحاً من جبل قاسيون الأشم حاضن دمشق العروبة بحضور رسمي وشعبي للإعلان عن انطلاق الفعالية التي تتزامن مع احتفال شعبنا بمناسبة ذكرى ثورة الثامن من آذار المجيدة، وعن برنامج ومسار الفعالية وأهدافها قال:

إن هذه الرسالة الوطنية هي عبارة عن رول قماشي بطول / 2000/ متر موضوعة على عربة يرافقها “14” فتاة رياضية مدربة على هذا العمل من جميع المحافظات، وهن من حملة الشهادات الجامعية، ستنطلق من جبل قاسيون مروراً بجميع المحافظات والعودة إلى دمشق، حيث ستحمل الرسالة تواقيع مليونين ونصف مليون مواطن في المحافظات، وسيتم العمل على دخول الفعالية / موسوعة غينس/ .

وعن مسار الفعالية قال الرحالة نصر: ستنطلق الفعالية يوم الأثنين القادم من دمشق باتجاه المحافظات، والبداية ستكون باتجاه القنيطرة حيث سيشهد يومها الأول الوصول إلى القنيطرة المحررة ، ومن ثم نتجه إلى محافظة درعا فمحافظة السويداء ثم ريف دمشق وحمص وحماه وإدلب والرقة وحلب واللاذقية وطرطوس ومن ثم الوصول إلى دمشق في السابع من نيسان الذي يتزامن مع احتفال شعبنا بعيد ميلاد حزب البعث العربي الاشتراكي، ومن ثم إقامة الفعالية بالتنسيق مع محافظة دمشق واللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام بدمشق ووزارة السياحة .

يشار إلى أن الرحالة نصر سبق له وأن شارك بفعاليات وطنية تعبر عن حبه للوطن، فجاء من دولة الإمارات العربية المتحدة على دراجة هوائية ووضع إكليلا من الزهر على ضريح القائد المؤسس حافظ الأسد، وزار في وقت سابق مع ابنه بلدة قانا في جنوب لبنان سيرا على الأقدام، وكذلك زار بلدان الوطن العربي كلها سيرا على الأقدام، وقدم رسالة محبة وسلام من الشعب السوري.