بطولة الجمهورية للبراعم بكرة الطاولة

زاهر بدران

بمشاركة أصحاب المراكز الثمانية الأولى في آخر بطولة إضافة لخمسة لاعبين وخمس لاعبات من كل محافظة باستثناء حماة، طرطوس انطلقت اليوم في اللاذقية منافسات بطولة الجمهورية بكرة الطاولة للبراعم مواليد 2010- 2011 للذكور والإناث حيث يحق لهما المشاركة بثمانية لاعبين ذكور واللاذقية بثمان لاعبات وإدلب بستة لاعبات. وبالتوازي مع بطولة البراعم يقيم اتحاد كرة الطاولة بطولة تجارب انتقاء المنتخب الوطني للسيدات والناشئات واللاعبات هن :

في فئة السيدات: هند ظاظا و إيمان محمد و هبة اللجي ونورما غزيل و سوزان محمد و لارا ضويا و مريهان مسالخي.

وفي فئة الناشئات: نايا سليمان و عبير زيتون و نايا عجيب و آية علي و آلاء فصيل و ميساء الحافي و شام عجيب و حلا علي وغزل زاهر و كنده حسن.

ويشرف على البطولتان عضو الاتحاد راني صافيا و الحكم الدولي هادي جمعة حكم عام ويساعده رامي نعيمه.

وحضر افتتاح البطولة كل من رئيس اتحاد كرة الطاولة بسام خليل ورئيس اللجنة التنفيذية في اللاذقية رشا الشمالي ونائب رئيس اتحاد كرة الطاولة رضا الدمقسي وعدد من أعضاء الاتحاد .