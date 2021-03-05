انطلاق إياب دوري كرة السلة للسيدات

معين الكفيري

تعود اليوم الجمعة من بوابة مرحلة الإياب منافسات دوري السيدات بكرة السلة للدرجة الأولى بعد فترة استراحة امتدت لأكثر من شهرين فكانت كافية للفرق المشاركة بإعادة ترتيب أوراقها بعد مرحلة الذهاب التي لم تخل من المنافسات الكبيرة سواء على المقدمة او على الوسط وحتى الهروب من شبح الهبوط فالإياب يحمل أهمية واسعة ومضاعفة للفرق الساعية لإحراز احد المراكز الأربعة الأولى لضمان التأهل للمربع الذهبي حيث تكون فيه المواجهات بين أول الترتيب مع رابع الترتيب وثاني الترتيب مع ثالث الترتيب للفوز بمباراتين من أصل ثلاث مباريات.

فيما يشتد السعي للهروب من الهبوط ويتحدد ذلك بنهاية الدور الأول حيث يهبط الفريقان الأخيران إلى الدرجة الثانية.

الصدارة مشتركة

إن مرحلة الذهاب كانت الأشد والأقوى في المواسم الأخيرة خصوصاً مع التقارب الشديد الذي بدأ بين الفرق الثلاثة الأولى ( الجلاء والثورة وقاسيون) في جدول الترتيب واللافت تساوي هذه الفرق بعدد النقاط بـ ١٧نقطة لكل منها من ثمان انتصارات وخسارة واحدة واللافت أكثر تبادل هذه الفرق فيما بينها لكن أفضلية نقاط التسجيل هي التي حسمت المركز الأول للجلاء تلاه الثورة ثم قاسيون وتساوى في المرتبة الثانية فريقا الوحدة وتشرين بـ ١٣ نقطة لكل منهما من أربع انتصارات وخمس خسارات أما في المرتبة الثالثة للترتيب تساوى فرق العروبة والاتحاد والساحل بـ ١٢نقطة لكل منهما من ثلاثة انتصارات مقابل ست خسارات وفي المرتبة الرابعة والأخيرة تساوى فريقا الحرية والاشرفية بـ ١١نقطة لكل منهما من فوزين وسبع خسارات.

تطلعات ومستجدات

مستجدات عديدة شهدتها بعض الفرق المشاركة في دوري السيدات بين مرحلتي الذهاب والإياب فالتغيير الجديد والهام يبدو في فريق الاتحاد الذي عزز صفوفه بالشقيقتين سنا وريم حلبي ليكسب ريم من خارج القوس إضافة لفعالية سنا تحت السلة.

والوحدة شريك الصدارة يخوض مرحلة الإياب مع مدربه الجديد هاني خولي الذي حل مكان المدرب سامر إمام كما تشارك معه اللاعبة ستيفاني الأطرش القادمة من نادي الثورة والتي لم تظهر معه خلال مرحلة الذهاب

كما أن قاسيون عزز كادره الفني بالمدرب مهند تلاوي عند استلامه مهام المدرب المساعد بشار فاضل.

فيما يستفيد الثورة من تجاوز الإصابات التي لحقت بعدد من لاعباته البارزات خلال مرحلة الذهاب.

مواجهات قوية

مباريات الأسبوع الأول من دوري سلة السيدات تحمل أهمية كبيرة لكل الفرق ضمن طموحاتها المتقاربة فالجولة الأولى تشهد أربع مباريات في كل من دمشق وحلب

حيث يحل فريق الاتحاد ضيفا على الأشرفية في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق الساعة الثانية ظهرا ذهابا فاز الأشرفية في حلب ٥٢-٤٨نقطة .

أما فريق الحرية سيكون بضيافة الثورة في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق الساعة الرابعة عصرا ذهابا فاز الثورة في حلب ٧١-٤٥ نقطة.

ويستضيف الجلاء في صالته بحلب الساحل الساعة الثانية ظهرا ذهابا فاز الجلاء في طرطوس ٧٢-٥٤ نقطة.

كما يستضيف العروبة فريق تشرين في صالة الجلاء بحلب الساعة السادسة مساء ذهابا فاز العروبة في اللاذقية بفارق نقطة واحدة ٥٠-٤٩ نقطة.