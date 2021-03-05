الوحدة يلاقي الجيش في قمة الـ”19″ من الدوري الممتاز

إبراهيم النمر

اشتدت المنافسة على صدارة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم بين تشرين والجيش والكرامة وحطين ودخول الوحدة على الخط وفي الطرف المقابل فإن المنافسة على الهروب من شبح الهبوط تلاحق 5 فرق وهي الحرية والساحل و الفتوة والحرجلة والشرطة وكل منها يسعى لكسب النقاط ليبقى في الأضواء بين الكبار.

واليوم تنطلق منافسات الجولة التاسعة عشرة ( السادسة إيابا ) من الدوري الكروي بست مباريات أبرزها الوحدة مع الجيش في ملعب تشرين، وحطين الذي يستقبل الاتحاد في ملعب الباسل في اللاذقية ، وتشرين الذي يحل ضيفا ثقيلا على الشرطة، والساحل في طرطوس يستضيف الكرامة، والوثبة في حمص يواجه جبلة، والحرية في ملعب السابع من نيسان في حلب يقابل الحرجلة، وغداً السبت تختتم المرحلة منافساتها بلقاء وحيد يجمع الفتوة مع الطليعة في ملعب الجلاء بدمشق.

قمة

ديربي العاصمة بين الوحدة الخامس بـ32 نقطة الذي يسعى لإدراك ما فاته وتعويض خسارته القاسية أمام تشرين بالثلاثة في الجولة السابقة وخاصة بعد دخول زياد شعبو ومحمد غريبة إلى جسم الكادر الفني إلى جانب أيمن الحكيم .

أما الجيش الوصيف بـ38 نقطة فهو يدرك صعوبة اللقاء مع جاره لكن لا بديل له عن الفوز إذا ما أراد الوصول للقمة وينتظر مفاجأة من جاره الآخر الشرطة أمام تشرين، وسيقود اللقاء تحكيمياً الحكم الدولي مسعود طفيلية ويساعده محمد فواز وأياد هنداوي وأحمد شحادة كما يديرها إدارياً رفعت الشمالي وتحكيمياً العميد فايز الباشا.

ذهابا فاز الجيش بهدفين لهدف.

اختبار أول للرداوي

ضرار رداوي سيكون في اختباره الأول مع حطين الرابع بـ34 نقطة كمدير فني بعد استقالة حسين عفش بعد خسارته مع الجيش الجولة الماضية، فهل سيكون قادراً على تحقيق ما لم يستطع تحقيقه العفش؟

والاتحاد السابع بـ23 نقطة بدوره لن يدخر جهدا في كسب الرهان ومواصلة صحوته لتحقيق 3 نقاط جديدة يضيفها إلى رصيده للاقتراب أكثر من فرق المقدمة وتعويض خسارته ذهابا بهدفين لهدف. يقود اللقاء تحكيمياً الكابتن وديع الحسن للساحة ويساعده الدولي عبد السلام حلاوة ومحمود محمود وعداي الأحمد رابعاً ويراقبها تحكيمياً موسى الحسن ( أمين سر لجنة الحكام ) وإدارياً سالم جاموس.

مفارقات

الشرطة العاشر بـ18 نقطة يسعى للهروب إلى المنطقة الآمنة لكن المهمة صعبة جداً بوجود خصم عنيد ينافس على الصدارة والكابتن مصعب محمد يعلم ماذا تعني الخسارة في مثل هذا الوقت بالتحديد إذا فاز الحرجلة على الحرية ستزداد المهمة صعوبة.

وتشرين المتصدر بـ40 نقطة يسعى لمواصلة تصدره وتكرار الفوز مرة أخرى على مستضيفه.

لمواصلة المشوار

الساحل الثاني عشر بـ9 نقاط يقع في منطقة الخطر ويعلم أن أي خسارة ستزيد الطين بلة وستصبح مهمته أصعب في طريق اللقاء بين الكبار.

والكرامة الثالث بـ36 نقطة طموحه الوصول إلى القمة التي خسرها مع نهاية مرحلة الذهاب وكل شيء وارد في عالم الساحرة المستديرة ويمكن أن تحكمه النتائج فيرتقي لمركز الوصافة. ذهابا فاز بهدف.

متكافئ

الوثبة التاسع بـ22 نقطة وجبلة كذلك سيخوضان اللقاء لفك الشراكة بينهما والتقدم نحو الأمام في لائحة الترتيب ، ذهابا تعادل الفريقان سلبا.

النقاط المضاعفة

الحرية الرابع عشر والأخير بـ8 نقاط يسعى بقيادة مدربه الجديد رضوان الأبرش إلى تغيير الصورة في الماضيات إلى الأفضل وخطف نقاط اللقاء لزيادة الأمل في اللقاء بين الكبار لكن الحرجلة الحادي عشر بـ15 نقطة يسعى لزيادة غلته ورد الدين ذهاباً ومنتظراً تعثر الشرطة للتقدم مركزاً واحداً في سلم الترتيب فكل الأمور واردة.