حرف يدوية وإبداع من وحي مدينة الشهباء .. انطلاق مهرجان (الياسمين والسنديان) في حلب

حلب ـ مصطفى رستم

افتتح مهرجان رائدات الأعمال في حلب (الياسمين والسنديان) أبوابه أمام الزوار، اليوم الخميس، وضم فندق الشيراتون بين قاعاته الواسعة وأروقته أجنحة لأعمال (100) مشارك ومشاركة، تنوعت بين الأعمال الحرفية واليدوية، علاوة على أعمال تشتهر فيها مدينة حلب كالصابون والزعتر الحلبي، عدا عن أعمال من النسيج والإكسسوار وغيرها من الأعمال التقليدية.

وأفصح المهرجان الذي افتتحه وزير السياحة رامي مارتيني، عن جهد وعزيمة واضحين من السيدات المشاركات، وعن تفردهن ونشاطهن الملحوظ بعد عرضهن لأعمال إبداعية.

وقالت رئيسة لجنة سيدات الأعمال لينا اشرفية في معرض حديثها عن فعاليات المهرجان الذي يمتد على مدار أربعة أيام متواصلة: تهتم اللجنة بالعمل التنموي بشكل كبير تمهيداً لتحويل عمل السيدات من ورشات صغيرة في المنزل إلى مؤسسات وشركات ذات علامة تجارية خاصة وبمهارات تسويقية عالية.

في المقابل لا يقتصر الجانب التسويقي لنشاط اللجنة هذا العام على جوانب تسويقية بل الاهتمام بالإعداد والتأهيل للمشاركات، ولكل المشاركين، إذ يمكن للزائرين والمهتمين الالتحاق والاستماع إلى سلسلة من المحاضرات التي تهتم بالتنمية البشرية وإعداد المشاريع والجدوى الاقتصادية بالإضافة إلى آراء قانونية واستشارات تجارية وغيرها.

ووصف بيان صحفي صادر عن غرفة تجارة حلب المهرجان بكونه انطلاقة جديدة هدفها تقديم خدمات جيدة ونوعية للسيدات والتجار والمواطنين بما يتناسب مع الحالة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب وتبعاتها الاقتصادية.

ويعد مهرجان (الياسمين والسنديان) بمثابة انطلاقة، وبداية لعدد من المشاريع التي ستقوم بها الغرفة في المراحل المقبلة، بالإضافة إلى أن المعروضات تمثل بكاملها صناعة وطنية وبأيدٍ محلية.

ت – صهيب عمرايا