حلب على موعد قريب مع مهرجان (الياسمين والسنديان)

حلب ـ مصطفى رستم

تتجهز لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة حلب لإطلاق مهرجان (الياسمين والسنديان) بمشاركة مئة مشارك ومشاركة باختصاصات مختلفة، منها النسيج والمفروشات والإكسسوارات والأعمال التقليدية، وذلك في الرابع من الشهر الحالي في فندق شيراتون حلب.

وقالت رئيس لجنة سيدات الأعمال في معرض ردها على سؤال لـ(تشرين) خلال مؤتمر صحفي بأن هناك متطلبات جديدة للسوق، ولابد من تطوير الذات وتأمين فرص تدريبية وتسويقية وتأمين ذلك للسيدات واليافعين مع خلق برامج تأهيل، والعمل على الاهتمام بالتسويق الإلكتروني، ومساعدة سيدات الأعمال لخلق الأرضية المناسبة لتكون منتجاتهن منافسة وجاهزة للتصدير بأعلى جودة وكفاءة، بالمقابل أفصحت اللجنة ذاتها، وهي بطور توضيب المهرجان والإعداد لإطلاقه إلى كونه لن يقتصر على تقديم جملة واسعة من المعروضات والأعمال اليدوية التقليدية وحسب بل حرصت المنظمات للمهرجان على استحضار الجوانب الثقافية بشكل احترافي من خلال ورش بعنوان (دفعة إلى الأمام ودعم المشاريع الناشئة) بالتعاون مع الغرفة الفتية الدولية، حيث قدمت خدمات علمية لأكثر من (20) مشاركاً في المهرجان حول تطوير أدائهم التسويقي ومساعدتهم للحصول على أكبر فائدة ممكنة، هذا وشُكلت لجنة لتقييم المنتجات التي ستعرض ضمن المهرجان، بهدف البحث عن المنتجات الأكثر تميزاً وفرادة وفقاً لشروط معينة حددت اللجنة فيها نوعية المنتج على أن يكون صناعة وطنية بكامله وأن يحوي على إبداع صاحبه، ويستمر المهرجان من الرابع إلى السابع من آذار الحالي، ويترافق مع برنامج ثقافي لمحاضرين متخصصين بالإدارة والتأهيل والتدريب، والتنمية البشرية حول المشاريع الناشئة، تتضمن محاضرات حول المشاريع الصغيرة، والخطوات التي تساعد في نجاح المشروع، ودراسات الجدوى الاقتصادية وأنواع الشركات، وحماية الملكية والعلامة التجارية وغيرها من المحاضرات.

ت: صهيب عمرايا