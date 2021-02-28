طهران: سنرد رداً مناسباً إذا صدر قرار ضدنا من «الطاقة الذرية»

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أنه إذا صدر قرار ضد بلاده في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإنها سترد رداً مناسباً.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن صالحي قوله على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية: «إذا أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ضد إيران بشأن تعليق البروتوكول الإضافي فسيكون رد فعل إيران مناسباً وقد تم إرسال خطاب بهذا الصدد للوكالة».

وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية أن ملحق بيان اتفاق المنظمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي وفقاً لقانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر سري ولا توجد شروط خاصة بهذا الشأن ووفقاً للمعلومات التفصيلية حول قائمة المنشآت وكاميرات المراقبة المذكورة في هذا الملحق ولاعتبارات أمنية وضرورة إخفاء مواقع المنشآت الإيرانية الرئيسة سيكون هذا الملحق سرياً.

وأعلنت إيران في الـ 23 من شباط الجاري وقف تنفيذ التزاماتها ضمن البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي.