دبلوماسي ألماني: سيتم إنجاز «السيل الشمالي2» رغم معارضة واشنطن

أكد وولفغانغ إيشينغر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن أن ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى ستبقى بحاجة للغاز الروسي لفترة طويلة قادمة لذلك سيتم إنجاز مشروع «السيل الشمالي2» رغم معارضة واشنطن.

وقال إيشينغر في مقالة نشرتها مجلة «شبيغل» الألمانية إنه يجب على ألمانيا إعطاء دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الفرصة للتأثير على الموقف الأمريكي بهذا الخصوص كما يمكن أن تعرض برلين على بروكسل وواشنطن «اتفاقية الطاقة الأوروبية الأطلسية» والتي من شأنها أن تعني الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز تكامل سوق الغاز الأوروبية ويمكن أن تنضم موسكو إلى هذا الاتفاق.

ويشمل مشروع «السيل الشمالي 2» البالغة قيمته 3 مليارات يورو مد أنبوبين بسعة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر قاع بحر البلطيق ويبلغ الطول الإجمالي للخط نحو 1220 كيلومتراً.

ومطلع كانون الأول 2020 استؤنفت في المياه الألمانية أعمال بناء الخط بعد أن علقت لنحو عام بسبب العقوبات الأمريكية والتي أكدت روسيا وألمانيا أنها غير قانونية وتتناقض مع مبادئ المنافسة الاقتصادية.