إيران تحظر رحلات الطيران من وإلى 32 بلداً

أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية محمد حسن ذيبخش حظر رحلات الطيران من وإلى 32 بلداً بموجب قرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن المتحدث قوله في تصريح اليوم إن «القرار يأتي للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا ويمنع بموجبه استقبال المسافرين من البلدان العالية المخاطر».

وأضاف بحسب القرار يمنع كافة المسافرين المتوجهين بشكل مباشر أو غير مباشر من دخول إيران من الذين أقاموا كحد أقصى 14 يوماً قبل موعد السفر أو أكثر من 4 ساعات في كل من بريطانيا وجنوب أفريقيا وأنغولا والأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وبوروندي وبوتسوانا والرأس الاخضر وتشيلي وكولومبيا والكونغو الديمقراطية والإكوادور وإسواتيني وغويانا الفرنسية وليسوتو وغيانا ومالاوي وموزمبيق وناميبيا والباراغواي وبنما والبيرو وراوندا وسيشل وسورينام وتنزانيا والأوروغواي وفنزويلا وزامبيا وزيمبابوي.

وتجاوزت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في إيران اليوم الـ 60 ألفاً فيما بلغ إجمالي الإصابات مليوناً و631169.