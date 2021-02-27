توزيع مساعدات على الأسر المهجرة من منطقة رأس العين المحتلة في الحسكة

الحسكة ــ خليل اقطيني

وزعت جمعية « سورية اليمامة» الخيرية في الحسكة اليوم دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية على الأسر المهجرة من منطقة رأس العين وقراها إبان العدوان التركي العثماني الجديد الغاشم والمجموعات الإرهابية المسلحة التابعة له على الأراضي السورية.

وعن هذا التوزيع الذي واكبته «تشرين» قال رئيس مجلس إدارة الجمعية سعيد الخضر: بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للشؤون الإنسانية “OCHA” في سورية ومن خلال مشروع تقديم خدمات المياه والإصحاح البيئي للأسر المهجرة والنازحة والوافدة المقيمة في مراكز الإيواء في مدينة الحسكة، تقوم اليوم جمعية سورية اليمامة الخيرية بتوزيع سلات صحية على الأسر المهجرة من منطقة رأس العين المحتلة، تتضمن مواد نظافة مختلفة، بواقع سلة صحية لكل أسرة كل شهر ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد والتمديد.

وأوضح الخضر أن توزيع السلات سيستمر حتى الوصول إلى جميع الأسر المستهدفة بعملية التوزيع، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المهجرة من منطقة رأس العين المحتلة ومد يدّ العون والمساعدة لها، بمبادرة من جمعية سورية اليمامة الخيرية وبالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للشؤون الإنسانية “OCHA” في سورية وبإشراف اللجنة الفرعية للإغاثة في محافظة الحسكة.

وقال مدير مكتب اللجنة الفرعية للإغاثة في الأمانة العامة لمحافظة الحسكة إلياس الظاهر: إن المحافظ بصفته رئيس اللجنة الفرعية للإغاثة، والتي تنضوي تحت لوائها جميع المنظمات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في المجال الإغاثي، قام بتشكيل لجان للإشراف على عمل جميع هذه المؤسسات في المحافظة من ضمنها جمعية سورية اليمامة الخيرية، واليوم تقوم اللجنة الفرعية للإغاثة بالإشراف على توزيع 250 سلة صحية على الأسر المهجرة من منطقة رأس العين المحتلة القاطنة في أحياء وسط مدينة الحسكة حيث يتم التنسيق بين الجمعية والأسر المستهدفة من جهة والإشراف على عملية التوزيع من جهة ثانية.

من جانبه قال المهندس زياد نويجي مدير مشروع المياه الطارئة لاستجابة “كوفيد 19” للأسر المهجرة من منطقة رأس العين: عملية التوزيع التي تجري هذا اليوم تتم من خلال هذا المشروع الذي يتضمن عدة محاور هي نظافة مراكز الإيواء إضافة إلى توزيع سلات النظافة والتوعية الصحية للأسر المستهدفة القاطنة في مراكز الإيواء البالغ عددها 20 مركزاً، كما يتضمن المشروع توزيع مواد إغاثية على الأسر المهجرة من منطقة رأس العين المحتلة في أحياء وسط مدينة الحسكة البالغ عددها 4 أحياء.

وقال إسماعيل الطه أمين مستودع جمعية سورية اليمامة الخيرية: تبلغ الكمية التي سيتم توزيعها 1750 سلة صحية، واليوم نقوم بالتوزيع على الأسر القاطنة في أحياء وسط المدينة والتوزيع يتم كل شهر سلة لكل أسرة لمدة 6 أشهر، ووزعنا سابقاً على مراكز الإيواء بحدود 1100 سلة، حيث يتم اليوم تسليم كل أسرة سلتين دفعة واحدة سلة عن الشهر الأول وسلة عن الشهر الثاني، وتتضمن السلة مواد منظفات كاملة مكونة من صابون ومسحوق غسيل وسائل جلي وشامبو للكبار وشامبو للصغار وأكياس قمامة.