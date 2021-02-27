ميزة جديدة في «يوتيوب» تسمح للآباء بالتحكم بما يشاهده أطفالهم

أعلنت شركة «يوتيوب» إطلاقها ميزة تجارب خاضعة للإشراف وهي مجموعة من القيود التي تسمح للآباء بالتحكم بشكل أفضل في المحتوى الذي يشاهده أطفالهم.

وبيّنت الشركة، حسبما نقل موقع «ذي فيرج» أنها تأمل في أن تساعد هذه الميزة الآباء على تعريف أطفالهم ببطء على محتوى وميزات مناسبة لأعمارهم خارج تطبيق «يوتيوب كيدز».

وأشارت «يوتيوب» إلى أنه في الأيام المقبلة سيتم إطلاق إصدار تجريبي جديد للآباء يمكنهم من السماح لأطفالهم بالوصول لمقاطع الفيديو في «يوتيوب» عبر حساب غوغل تحت إشرافهم مع طرح إصدار تجريبي أوسع في الأشهر المقبلة موضحة أنها ستقوم بتعطيل ميزات الشراء والإنشاء والتعليق داخل التطبيق، ولكن بمرور الوقت يمكن إضافة هذه الميزات من خلال نهج مناسب للعمر.

ويمنح حساب غوغل الخاضع لإشراف الوالدين الاختيار من بين ثلاثة إعدادات للأطفال وهي إكسبلور و إكسبلور مور و موست أوف يوتيوب.

وترتبط هذه الإعدادات عموماً بالتقييمات العمرية، حيث تم تعيين الأول على من يبلغون 9 سنوات فما فوق والثاني بدءاً من سن 13 فما فوق والثالث يحتوي على جميع مقاطع الفيديو تقريبا على «يوتيوب» باستثناء المحتوى المقيد بالفئة العمرية.

ولفتت «يوتيوب» إلى أن نظام الإشراف الخاص بها سيستخدم مزيجاً من مدخلات المستخدم والتعلم الآلي والمراجعة البشرية لتحديد مقاطع الفيديو المناسبة بناء على التصنيفات العمرية ولكن الميزة قد ترتكب أخطاء وستستمر في التطور بمرور الوقت.

«سانا»