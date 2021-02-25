تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.

وذكرت «رويترز» أن الدولار الأمريكي هبط إلى مستويات متدنية جديدة مقابل الدولارين الأسترالي والكندي وقبع قرب مستويات منخفضة سجلها خلال الليل مقابل العملتين البريطانية والنيوزيلندية.

وسجل الدولار الأسترالي 0.79672 دولار أمريكي في حين بلغ الدولار الكندي خلال التداولات أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 1.2502 للدولار الأمريكي.

وسجل الدولار النيوزيلندي 0.7432 دولار أمريكي في حين صعد الجنيه الإسترليني 0.1 في المئة إلى 1.4161 دولار.