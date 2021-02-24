نفوق الأسماك في سد الشهيد الباسل في الحسكة جراء الانتشار الواسع لأساليب الصيد غير المشروع

أدى استخدام بعض الصيادين لأساليب الصيد غير المشروع إلى نفوق كميات كبيرة من الأسماك في سد الشهيد باسل الأسد جنوب مدينة الحسكة والذي تسيطر عليه ميليشيا «قسد» المرتبطة بالاحتلال الأمريكي.

وذكر رئيس مركز الثروة السمكية في محافظة الحسكة المهندس إياد برجس في تصريح لمراسل «سانا»: أن نفوق الأسماك ناتج عن استخدام بعض الصيادين ضعيفي النفوس لأساليب الصيد غير المشروع كالصيد بالمواد الغازية أو السموم ما يهدد واقع الثروة في السد إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة التي تعرضت لها المحافظة خلال الأسبوع الحالي ما أدى إلى موت سمك المشط على وجه التحديد.

وحسب مصادر خاصة لـ «سانا»، فقد أدت الفوضى والفساد المستشري في مناطق انتشار ميليشيا «قسد» إلى تضرر الثروة السمكية كباقي القطاعات والمحاصيل الأخرى حيث يعمد مسلحو الميليشيا إلى إطلاق أيادي المتنفذين مقابل مبالغ مالية ومنافع شخصية متبادلة ليتحكموا بالثروات والمحاصيل الاستراتيجية في مناطق سيطرتهم ويستغلوها بما يتناسب مع مصالحهم الخاصة.

يشار إلى أن المصادر التي توفر السمك لأهالي المحافظة هي السدود إضافة إلى بعض المسامك الخاصة أو يتم توريدها من الأنهار المجاورة من محافظتي دير الزور والرقة.