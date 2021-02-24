الغايب: مباراتان مع البحرين وإيران .. وشروط مميزة للشركة الراعية

إبراهيم النمر

جاء المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم العميد حاتم الغايب مع ممثلي وسائل الإعلام في مقره الكائن في مدينة الفيحاء مثمراً، وحمل الكثير من المعاني في طياته ولاسيما من ناحية الشفافية والشراكة مع الإعلام لأنه وسيلة لتحقيق النجاح.

وبين الغايب أن الغاية من عقد مثل هذه المؤتمرات لتعريف الجمهور الرياضي بكل ما هو جديد وخاصة ما يتعلق بأخبار منتخبنا الوطني الأول وتحديد موعد المباريات مع البحرين وإيران في 25 و30 الشهر القادم بعد اعتذار الجانب الكويتي عن مباراة كانت مقررة معه.

ولفت الغايب بأن المدرب نبيل معلول سيكون متواجدا في سورية بعد أيام قليلة لخوض معسكر محلي قبيل السفر، ومسألة تواجد اللاعب عمر خريبين ليست بعيدة بل هي قيد الإصلاح.

وأوضح الغايب بأن شركة uhlsport قدمت عروضها لاتحاد الكرة وتم اختيارها من بين 7 شركات وهي الأفضل من حيث الدعم المالي واللوجستي وأبرزها: دعم مالي للمنتخب الأول بما يعادل 100 ألف دولار في حال تأهل المنتخب للنهائيات الآسيوية ومثلها في حال تأهله لمونديال كأس العالم إضافة لمعسكر في أوروبا واللعب مع منتخب أوروبي عالي المستوى وإقامة مباراة كل سنة مع منتخب أوروبي وإعطاء نسبة أرباح 9 بالمئة من بيع قمصان المنتخب وتقديم 11 ألف قطعة رياضية و250 طقم وألف كرة وحسم 50 بالمئة من تجهيزات المنتخبات الأخرى غير المنتخب الأول. وبما يتعلق بالنقل التلفزيوني لمباريات الدوري تم التعاقد مع شركة إيرانية لنقل موسمي 21 20 و2022 بقيمة 595 مليون ليرة لكن لم تتم المصادقة إلى الآن مع المكتب التنفيذي.

وبدوره نائب رئيس الاتحاد العقيد زكريا قناة أشار إلى أن أخطاء الحكام أغلبها إنسانية وتمت معاقبة 4 حكام من حكام النخبة الآسيوية ونعمل اليوم على توسيع قاعدة الحكام مع النظر إلى النوعية وضخ دماء شابة في دوري المحترفين وقد طالبنا بوسائل مساعدة منذ العام 2018.