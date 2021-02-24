إغلاق 8 أفران مخالفة في ريف دمشق

مركزان الخليل

قامت عناصر حماية المستهلك في ريف دمشق بإغلاق محطتي وقود في منطقتي الغوطة وقدسيا لمخالفتهما التسعيرة، كما ضبطت محطتين في القسطل ومنين بمخالفة البيع بسعر زائد .

ونظمت عناصر المديرية 55 ضبطاً طالت 8 أفران في جرمانا ومنين وعين حور والغزلانية والقزاز والقطيفة وقطنا بمخالفات التصرف بالدقيق التمويني بكمية 16 كيس، والبيع بسعر زائد ونقص في الوزن والاتجار بالخبز التمويني .

وضبطت في منطقة قطنا معتمداً لبيع الخبز بحوزته 217 ربطة خبز في سيارة بيك آب، وكذلك معتمداً آخر في عدرا الصناعية و قطنا بمخالفة الاتجار بالخبز التمويني والبيع بسعر زائد، وتوزعت بقية الضبوط بين مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير الشراء وسحب عينات مختلفة.