بدء تأهيل مركز استعلامات نصيب السياحي.. وفي الأفق المدرسة الفندقية

درعا - وليد الزعبي

نظراً لأهمية جاهزية مركز الاستعلامات السياحي في معبر نصيب الحدودي مع الأردن من أجل تقديم الخدمات السياحية للقادمين للبلاد فور عودة النشاط السياحي الذي نأمل ألا يتأخر كثيراً.. فإن ترميم هذا المركز يكتسب أولوية خاصة.

وأوضح مدير سياحة درعا ياسر السعدي أن أعمال إعادة ترميم وتأهيل مركز استعلامات نصيب السياحي الذي تعرض لأضرار جسيمة خلال سنوات الحرب على سورية بدأت وذلك عملاً بتوجيهات وزارة السياحة، لافتاً إلى أن الجهة المنفذة هي مؤسسة الإسكان العسكري وهناك لجنة مشكلة من مديرية السياحة للإشراف على الترميم ليكون بجودة عالية وفقاً لتوجيهات الوزارة، آملاً إنجاز الأعمال في أقرب وقت ممكن ليكون المركز بجاهزية تامة والإقلاع بالعمل فور عودة النشاط إلى معبر نصيب الحدودي الذي يعد أهم معبر بري على مستوى سورية، وذلك ليقوم حين الحاجة بتقديم خدمات إرشادية تدل السياح على الأماكن السياحية والمطاعم والفنادق وغيرها على مستوى القطر.

من جانب آخر، بيّن مدير السياحة أن العمل جارٍ للتعاقد على إعادة ترميم المدرسة المهنية الفندقية في درعا وخاصةً أنها هي الأخرى تعرضت لأضرار متفاوتة كان أكبرها في قسم التدريب الفندقي، وذلك من أجل تكامل العملية التدريبية والتعليمية في المدرسة لتخريج كوادر كفوءة.