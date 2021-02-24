توزيع ٢٥٣ ألف كتاب مدرسي في طرطوس

طرطوس - رفاه نيوف

وزع فرع مؤسسة المطبوعات في طرطوس ٢٥٣٣٤٦ كتاباً مدرسياً لطلاب مرحلة التعليم الأساسي بنسبة تنفيذ ٧٥٪, وبين مدير الفرع سليمان إبراهيم أن الفرع بدأ بتزويد المستودعات في مناطق المحافظة بالكتب المدرسية للفصل الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ قبل بدء دوام الطلاب للفصل الدراسي الثاني والكتاب المدرسي متوافر لكل المراحل, ولا يوجد أي نقص, وأشار إلى أن الفرع يزود المدارس بالكتب الجديدة حسب المتوفر, ومن حق كل الطلاب الحصول على كتاب جديد, ولا بد من عدالة التوزيع من قبل أمناء المكاتب لأن المتوفر لا يغطي كل الطلاب.

وأضاف: نضطر لإعادة تدوير بعض الكتب لمواد مختلفة, وأي شكوى تصلنا تتم معالجتها مباشرة لضمان استمرار العملية التعليمية بيسر وسهولة.