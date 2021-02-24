القبض على تاجر مخدرات بعملية نوعية في الحسكة

الحسكة ــ خليل اقطيني

تمكن فرع الأمن الجنائي في محافظة الحسكة من إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات, وذكر قائد شرطة محافظة الحسكة العميد تركي سعيد لـ«تشرين» أن التاجر يدعى (ل.ع) من مواليد الحسكة 1991، حيث قامت كوادر الأمن الجنائي في المحافظة من ضباط وصف ضباط وعناصر بوضع هذا التاجر تحت المراقبة المستمرة، وتم التعاطي معه بأسلوب الخداع والاستدراج إلى أن اطمأن وصار جاهزاً للاستجابة, فتم استدراجه في المكان والزمان المحددين، وتم نصب كمين محكم له وإلقاء القبض عليه، ليكتشف أنه سقط بين يدي رجال الأمن الجنائي من أبطال قوى الأمن الداخلي في المحافظة، بعملية نوعية نفذت بمجهود كبير وذكاء حاد ودقة عالية، بمتابعة من وزير الداخلية وإشراف قيادة شرطة المحافظة.

وأوضح العميد سعيد أن أهمية هذه الإنجاز الهام تبرز إذا عرفنا أن تاجر المخدرات الذي سقط من أرباب السوابق ويعد واحداً من أخطر المطلوبين للعدالة، وصادرة بحقه عدة مذكرات إذاعة بحث وإلقاء قبض في العديد من النشرات الشرطية تتضمن إحداها حكماً بالسجن المؤبد، بجرم الحيازة والترويج للمواد المخدرة, ولاسيما أن إلقاء القبض عليه تم بالجرم المشهود وبحوزته كمية كيلو و180 غراماً من مادة الحشيش المخدر و8620 حبة مخدرة , منها 8120 حبة كبتاغون و500 حبة من أصناف مخدرة أخرى, وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليه تاجر المخدرات (ل.ع) وستتم إحالته إلى القضاء المختص لينال جزاء ما اقترفت يداه بعد انتهاء التحقيقات معه.

وكان فرع الأمن الجنائي في الحسكة قد تمكن من إلقاء القبض على شخصين في حي الميريديان في مدينة الحسكة هما المدعوان: (وليد.ع) مواليد 2001، و(عز الدين.ع) مواليد 1996، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على ترويج المواد المخدرة وسرقة المنازل، وصودرت منهما كمية 382 غراماً من مادة الحشيش المخدر، و200 حبة كبتاغون مخدرة، وبندقية حربية، و12 مخزن ذخيرة، وقنبلتين يدويتين و3 مسدسات حربية، ومصاغ ذهبي، و10 موبايلات، و3 بطاقات شخصية مسروقة عائدة لمواطنين آخرين, وبتدقيق وضعهما تبين وجود عدة إذاعات بحث في نشرات شرطية بحقهما بجرائم السرقة والسلب بالعنف, وتم تقديم المقبوض عليهما مع المصادرات إلى القضاء المختص أصولاً.

يذكر أن الجرائم المختلفة بأنواعها قليلة جداً في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، وذلك لوجود الجهات المختصة والمؤسسات القضائية التي تعمل على تطبيق القانون بحق كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وارتكاب الجرائم وترويع السكان الآمنين.