الموافقة على عودة السياحة الدينية من العراق

وافقت وزارة السياحة على عودة السياحة الدينية بشكل محدود للأشقاء العراقيين من خلال آلية بين الجانبين السوري والعراقي ستصدر قريباً.

معاون وزير السياحة لشؤون المشاريع والتخطيط والاستثمار السياحي المهندس غياث الفراح أوضح في تصريح لمندوبة «سانا» اليوم أن الموافقة على استئناف الرحلات السياحية الدينية إلى سورية جاءت بناء على طلب الجانب العراقي وعلى أن تكون الرحلات عبر مطار دمشق الدولي حصرا حيث سيتم اتخاذ إجراءات احترازية مشددة بإخضاع القادمين لفحص “بي سي ار” وفي حال كانت النتيجة ايجابية يتم الحجر والترحيل ومن تثبت سلامته يتابع الزيارة بالتنسيق مع الشركة السورية للنقل والسياحة وشركة الإدارة الفندقية التي ستؤمن ذهابهم من المطار.

وأشار الفراح إلى أن الإجراءات الاحترازية في المطار تتم بالتنسيق بين وزارات الصحة والداخلية والسياحة حيث سيتم فحص جميع القادمين أثناء الوصول إلى المطار وبعد انتهاء زيارتهم لافتا إلى أنه في حال ظهر أي خلل بتنفيذ الإجراءات يتم إيقاف الرحلات بشكل كامل وفي حال نجاح التجربة يتم السماح لرحلات من دول أخرى.