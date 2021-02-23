مؤتمر أطباء درعا: تفعيل الاستثمارات وتحسين عوائدها

درعا - وليد الزعبي

تركزت المداخلات في اجتماع الهيئة العامة السنوي لفرع نقابة أطباء درعا اليوم على ضرورة تفعيل الاستثمارات العائدة للنقابة من أجل تحسين الواردات، وزيادة قيمة التأمين الصحي للأطباء المتقاعدين لارتفاع تكاليف العلاج، وإدراج التأمين على الأخطاء والأخطار الطبية ضمن العقود المبرمة مع شركات التأمين، وعدم توقيف الطبيب إلا بعد تشكيل لجنة من مديرية الصحة والنقابة للنظر بحالته، وضرورة أن تكون ضريبة الدخل على الأطباء منصفة تراعي دخل كل منهم على حدة، والعمل على تعويض المنشآت الصحية الخاصة من مشافٍ وغيرها عن الأضرار التي لحقت بها خلال سنوات الحرب على سورية.

وأشار الدكتور كمال عامر نقيب أطباء سورية إلى أن العمل جارٍ الآن لرفع الراتب التقاعدي للأطباء من 25 ألف ليرة إلى 40 ألفاً من دون تحميل الأطباء أي زيادة في الاشتراكات، كما لفت إلى وجود غبن في استثمار أملاك النقابة، ولذلك تم البدء باتخاذ إجراءات فعلية من أجل تحسين عوائد هذه الاستثمارات بما يدعم خزانة التقاعد، كما سيجري بحث التأمين على الأخطاء والأخطار الطبية بحيث تتحمل شركة التأمين الدفع من قيمة ما يترتب على ذلك، مشيراً إلى أن موضوع الضريبة ستتم مناقشته مع وزارة المالية بحيث تكون منصفة.