365 مليون ليرة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية

باسم المحمد

وصلت قيمة التداولات في سوق دمشق للأوراق المالية اليوم إلى 364.995 مليون ليرة سورية بحجم 300 صفقة على الأوراق المالية لـ16 شركة مدرجة في السوق، وارتفعت قيمة المؤشر المثقل بالقيمة السوقية 9931 بارتفاع 0.45 %.

وحسب قيمة التداول جاء بنك الشام في المرتبة الأولى بمبلغ تجاوز 143 مليون ليرة بانخفاض في سعره بنسبة 1.73%، تلاه بنك قطر الوطني – سورية بمبلغ 59.4 مليون ليرة والذي انخفض سعره عن الافتتاح بنسبة 0.32%، ثم بنك سورية الإسلامي الدولي بقيمة 57.59 مليون ليرة والذي ارتفع سعره بنسبة 3.49%، وجاء بنك البركة- سورية رابعاً بقيمة 54.8 مليون ليرة بنسبة 1.73%.

من جهة أخرى أصدرت سوق دمشق للأوراق المالية تعميماً إلى الشركات المدرجة في السوق طالبتها فيه بضرورة تزويدها بالبيانات المالية النهائية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2020 وفقاً للصيغة الواردة في نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 110 لعام 2019 وذلك خلال مدة أقصاها نهاية آذار القادم.