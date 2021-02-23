فلسطين تجدّد مطالبتها المجتمع الدولي بوقف مخططات الاحتلال التهويدية

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بوقف مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية التهويدية وإلزامه بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة «وفا» الفلسطينية أن الاحتلال يواصل حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني وتوسيع عمليات الاستيطان في القدس المحتلة والأغوار الشمالية وبقية مدن وبلدات الضفة الغربية لخلق وقائع جديدة على الأرض وتنفيذ مخططات الضم بهدف إغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وذات سيادة وقابلة للحياة بعاصمتها القدس، مشيرة إلى أن هذا الأمر مرفوض ويستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني.