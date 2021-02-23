الذهب يبلغ ذروة أسبوع في ظل ضعف الدولار وتراجع العوائد

ارتفع الذهب إلى ذروة أسبوع اليوم مدعوماً بضعف الدولار وتراجع عوائد الخزانة الأمريكية، بينما تعززت جاذبية المعدن الأصفر بفعل مخاوف من ارتفاع التضخم أكثر.

وذكرت «رويترز» أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 2ر0 في المئة إلى 06ر1812 دولاراً للأوقية الأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السادس من شباط الجاري عند 63ر1815 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2ر0 في المئة إلى 30ر1811 دولاراً.

وبلغ الدولار أدنى مستوياته في أكثر من شهر ما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمام الكونغرس في وقت لاحق اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 3ر0 في المئة إلى 06ر28 دولاراً للأوقية بعد أن بلغت ذروة ثلاث سنوات في وقت سابق عند 31ر28 دولاراً، واستقر البلاتين عند 52ر1272 دولاراً بينما تراجع البلاديوم 1ر0 في المئة إلى 23ر2394 دولاراً.