أسعار النفط تقفز أكثر من دولار

ارتفعت أسعار النفط ما يزيد على دولار اليوم مع تلقيها الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لـ«كوفيد 19 » وانخفاض الإنتاج إثر بطء عودة الإمدادات الأمريكية بعد طقس متجمد في تكساس أوقف إنتاج الخام في الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة «رويترز» أن خام برنت ارتفع 08ر1 دولار أو ما يعادل 7ر1 في المئة إلى 32ر66 دولاراً للبرميل بعد أن بلغ في وقت سابق المستوى المرتفع 79ر66 دولاراً.

وزاد الخام الأمريكي 92 سنتاً أو ما يعادل 5ر1 في المئة إلى 62ر62 دولاراً للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 63 دولاراً.

وصعد الخامان القياسيان ما يزيد على اثنين في المئة اليوم بعد أن ارتفعا نحو أربعة في المئة في الجلسة السابقة.

ورفع غولدمان ساكس كوموديتيز ريسيرش توقعه لسعر خام برنت عشرة دولارات للفصلين الثاني والثالث من 2021 ، مشيراً إلى توقعات بانخفاض المخزونات وارتفاع هوامش التكاليف لاستئناف أنشطة المنبع وتدفقات على المضاربة.

ويتوقع بنك الاستثمار أن تبلغ أسعار برنت 70 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من 60 دولاراً توقعها في السابق وأن تصل إلى 75 دولاراً في الربع الثالث من 65 دولاراً في السابق.

«سانا»