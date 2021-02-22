إيران تغلق معابر مع العراق بسبب كورونا

أغلقت إيران اليوم خمسة معابر حدودية مع العراق أمام المسافرين في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي قوله في بيان: إنه بقرار من المحافظات الحدودية تم إغلاق معابر سردشت وبيران شهر وشلمجة وجذابة، كما سيتم إغلاق معبر مهران يوم غد حتى إشعار آخر، مشيراً إلى أن قرار الإغلاق يشمل حصراً المسافرين ويستثني السلع والأنشطة التجارية.

وبيّن لطيفي أن الحدود قبل القرار كانت مفتوحة أمام المسافرين بين إيران والعراق لحاملي تأشيرات الدخول بهدف العلاج والدراسة والتجارة والمهام الدبلوماسية.